媽騎小折「遛巨大神獸」　路人建議：乾脆直接騎牠就好

▲高山犬可可身形比小折還大。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿）

寵物小組／綜合報導

高雄這隻高山犬「可可」站立起來超過180公分，每次跟媽媽出門散步，總會有人把牠誤認成牛或馬，鬧出不少趣事。媽媽陳麗卿日前騎著小折（折疊腳踏車）去遛狗，沒想到路人看到可可這麼大隻，竟告笑建議「乾脆直接騎牠就好」，讓媽媽哭笑不得。

陳麗卿在《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」分享這段趣事，原來，路人看她騎小折遛狗，認為「小折是多餘的，騎可可散步會比較快」。她也幽默模仿可可的語氣寫道，「小折泥可以滾惹，偶來～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲巨嬰可可曾是同胎最小隻的公犬。（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿）



媽媽先前受訪時表示，可可曾經是同胎裡最小的幼犬，1個多月大時肩高沒超過20公分，滿月時也才2公斤，「現在18個月大，肩高超過90，體重已經快80了，站立時超過180公分。」一般來說，大型犬要18個月後才算真正的成犬，身形則是到2歲才會完全穩定。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

網友們看了這段趣事，紛紛留言笑說，「駕駕駕」、「免加油的，節約能源」、「安捏貢嘛系屋影（這樣說也是）」、「騎可可嗎？可以喔！姐兒這麼小一個，可可可以承受」、「 比雪橇犬還強」、「姐～ 馬鞍幫妳準備好了（遞）」、「可可座騎水喔！」

＊《ETtoday寵物雲》提醒您；請以領養代替購買，養了不棄養。

▲媽媽在可可身邊看起來好小呀！（圖／有點毛毛的／飼主陳麗卿）

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