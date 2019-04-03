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4歲妹畫「最想養的寵物」被當驢子　答案揭曉後連本尊都不屑理

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▲4歲妹畫「最想養的寵物」她以為驢子　答案揭曉後連本尊都不屑理。（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

▲4歲表妹畫「最想養的寵物」，被以為是驢子。（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

寵物小組／採訪報導

「表妹的作業，笑歪我，我以為她畫驢子......。」黑柴提摩(teemo)的馬麻分享表妹的畫作，尖尖耳朵、大大黑鼻子，加上頭上一撮黑毛，看起來就是一頭驢子沒錯。但其實，妹妹畫的正是柴犬提摩，只不過這畫像連本尊看了都有些不開心啊！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲4歲妹畫「最想養的寵物」她以為驢子　答案揭曉後連本尊都不屑理。（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

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▲本尊問號：哪裡像了啊？（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

提摩馬麻表示，表妹的作業是畫出「最想養的寵物」，4歲的她二話不說就要畫提摩，沒想到畫完卻像驢子，最後表妹的媽媽在旁邊稍微補救了一隻，「免得老師以為他們想養驢子。」有趣的是，提摩媽事後一直指著圖告訴提摩「這是你耶！」，重形象的牠卻一副愛理不理的模樣，「我覺得牠不太開心XD。」

▲4歲妹畫「最想養的寵物」她以為驢子　答案揭曉後連本尊都不屑理。（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

▲表妹媽媽趕緊在旁邊另外畫了一隻。（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

提摩媽將表妹的畫和本尊照片po上臉書，網友們紛紛留言笑說，「像憤怒鳥裡面的小豬」、「覺得很像小哈（哈士奇）」、「比較像彭彭」、「草泥馬」；也有人鼓勵道，「妹妹畫的比我還好」、「好可愛呀」、「媽媽畫的好棒喔！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▼提摩和家中毛孩們的生活照。（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

▲4歲妹畫「最想養的寵物」她以為驢子　答案揭曉後連本尊都不屑理。（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

▲4歲妹畫「最想養的寵物」她以為驢子　答案揭曉後連本尊都不屑理。（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

▲4歲妹畫「最想養的寵物」她以為驢子　答案揭曉後連本尊都不屑理。（圖／臉書粉絲專頁「我叫teemo的日子」提供）

關鍵字： 柴犬寵物驢子有點毛毛的

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