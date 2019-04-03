採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：還有房嗎

寵物小組／綜合報導

連假出遊，您訂好房了嗎？網友曾志豪就分享一間「人間仙境民宿」，不僅採光好、通風佳，還有前庭跟後院，空間舒適、風景又美，「房客們」或趴或臥，看起來都相當滿意。許多飼主看了也想幫自家毛孩訂一間，紛紛留言，「請問還有房嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

曾志豪將照片轉載到臉書社團「有點毛毛的」，只見空地上有一排水泥管，底下那層各自窩了6隻懂享受的狗狗，上面那層則空空如也，乍看還真像「膠囊旅館」。曾志豪幽默地幫這間「旅館」廣告，「採光佳，保證最通風，前庭後院。目前一樓已客滿，二樓尚有空房。價格合理公道，連假出遊的首選。小本生意不接受刷卡，只收現金。」

網友們了笑說，「可用雞腿支付嗎？」、「罐罐換住宿可以嗎？」、「有附早餐嗎」、「二樓應是喵星人的」、「請問有一泊二食的方案嗎，因為入住就不想外出了」、「房間很宿西（舒適）內」、「那個誰，203號房幫我留一間哈！我家黑狗兄明天入住。」、「生意真的很好，一樓都住滿了，趕快去預訂！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲網友金火柴問，「空房可買斷嗎？我們家主子破壞力持續增強…有換屋需求！」（圖／有點毛毛的）

▲網友洪敏娟也想讓家中歐告入住。（圖／有點毛毛的）

▲網友林彤彤說，想要一樓庭院房型，「因為我家這隻比較懶又加腿短的。」（圖／有點毛毛的）

▲網友Linling Wu 詢問，有家庭房嗎？（圖／有點毛毛的）

▲網友王于雯要求住一樓，「隔壁要帥哥、不要唱卡啦ok的。」（圖／有點毛毛的）