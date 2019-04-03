ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：還有房嗎

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

連假出遊，您訂好房了嗎？網友曾志豪就分享一間「人間仙境民宿」，不僅採光好、通風佳，還有前庭跟後院，空間舒適、風景又美，「房客們」或趴或臥，看起來都相當滿意。許多飼主看了也想幫自家毛孩訂一間，紛紛留言，「請問還有房嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

曾志豪將照片轉載到臉書社團「有點毛毛的」，只見空地上有一排水泥管，底下那層各自窩了6隻懂享受的狗狗，上面那層則空空如也，乍看還真像「膠囊旅館」。曾志豪幽默地幫這間「旅館」廣告，「採光佳，保證最通風，前庭後院。目前一樓已客滿，二樓尚有空房。價格合理公道，連假出遊的首選。小本生意不接受刷卡，只收現金。」

網友們了笑說，「可用雞腿支付嗎？」、「罐罐換住宿可以嗎？」、「有附早餐嗎」、「二樓應是喵星人的」、「請問有一泊二食的方案嗎，因為入住就不想外出了」、「房間很宿西（舒適）內」、「那個誰，203號房幫我留一間哈！我家黑狗兄明天入住。」、「生意真的很好，一樓都住滿了，趕快去預訂！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

請繼續往下閱讀...

▲採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：還有房嗎。（圖／有點毛毛的／網友曾志豪）

▲網友金火柴問，「空房可買斷嗎？我們家主子破壞力持續增強…有換屋需求！」（圖／有點毛毛的）

▲採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：還有房嗎。（圖／有點毛毛的／網友曾志豪）

▲網友洪敏娟也想讓家中歐告入住。（圖／有點毛毛的）

▲採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：還有房嗎。（圖／有點毛毛的／網友曾志豪）

▲網友林彤彤說，想要一樓庭院房型，「因為我家這隻比較懶又加腿短的。」（圖／有點毛毛的）

▲採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：還有房嗎。（圖／有點毛毛的／網友曾志豪）

▲網友Linling Wu 詢問，有家庭房嗎？（圖／有點毛毛的）

▲採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：還有房嗎。（圖／有點毛毛的／網友曾志豪）

▲網友王于雯要求住一樓，「隔壁要帥哥、不要唱卡啦ok的。」（圖／有點毛毛的）

關鍵字： 有點毛毛的民宿膠囊旅館

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真..

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

薩摩耶戴頭套「喀！」門邊定格　主人乾等15秒走近一..

乖乖排隊等供品！　聖殿90隻「許願沼澤鱷」圓滾滾像..

「鱷魚」急救中！下秒竟發展成八點檔　網一看笑噴：汪..

「不投我的都是狗」台灣貓黨看板瘋傳　網友跪了：唯一..

影／超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「..

留點隱私好嗎？狗哥哥要洗澡　6貓全擠進浴室「監工」

4年前委屈留小三！　正宮撞見牠爬上床抱睡「眼神示威..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

主人準備午餐萌柴「躺著」監視　狂露謎之微笑：被本汪..

動物醫院價格搞得霧煞煞？　教你找收費標準放心看獸醫

模擬無良飼主虐寵強灌萌兔酒 私刑「加倍奉還」 實..

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌討摸　「狗生初洗澡」隔天安詳..

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

屁柴跳沙發「華麗滾落」！奴才想安撫...牠鬧彆扭不..

愛笑阿柴「咧嘴哈」萌勾6.2萬粉絲　妹控為「食物」..

採光通風佳！「仙境膠囊旅館」一樓已客滿　飼主搶訂：..

老飼主跳河輕生　2骷髏犬在家等嘸人…餓到「肋骨凸出..

眾人齊唱生日快樂歌祝福　壽星汪興奮「鞠躬答謝」好感..

超貪吃蜥蜴！　偷吃雞蛋誤吞「6顆高爾夫球」下肚....

東森寵物雲歡慶台灣「貓節」！新莊店貓砂、罐罐限時..

大心汪每早坐守床邊...見她睜眼魔性搖擺　背後原因..

紅貴賓腳抬90度「棒溜」！　瞄準目標噴出「射線」尿..

牠運動了嗎？毛孩結紮代謝慢易肥胖　幾招教你「好玩又..

中職／禿子市長韓國瑜開球　中信巧妙安排林明憲接捕

你先吃肉or菜？瘦身遵守「食物消化時間」　肉別留最..

屁柴跳沙發「華麗滾落」！奴才想安撫...牠鬧彆扭不..

搶救大潭藻礁靜坐　公布「檢視鄭文燦保育藻礁言行錄」

泛公股銀總座形成台銀幫　江永昌發難：公股董總都要師..

太永浩證詞：解開北韓體制持久不墜與外交靈活彈性之迷

春光乍洩！中學改裝廁所門變低　男生集體偷窺女生如廁

草埔隧道即將通車　台東縣消防局遠赴瑞士及荷蘭取經

男子無照酒駕拒檢撞警落跑　警網圍捕到案「罪上加罪」

票選「故事森林館」誕生　鄭文燦：送給孩子最好的兒童..

寵物動物熱門新聞

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

踹飛幼犬棍棒追打！30秒虐狗影..

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

15歲「黑熊」腎衰　姊做最痛決..

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

喵不吃掉地上飼料：超過3秒了！

巨人貴賓新髮型撞臉「舞棍阿伯」

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

讀者迴響

熱門新聞

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

巨蟒浴血吃早餐　慘遭3豬隊友圍..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

踹飛幼犬棍棒追打！30秒虐狗影..

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

15歲「黑熊」腎衰　姊做最痛決..

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

喵不吃掉地上飼料：超過3秒了！

巨人貴賓新髮型撞臉「舞棍阿伯」

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

雕鴞擠出「顏文字」表情：好吃！

最新影片

更多

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

主人準備午餐萌柴「躺著」監視　狂露謎之微笑：被本汪抓到啦！

動物醫院價格搞得霧煞煞？　教你找收費標準放心看獸醫

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面