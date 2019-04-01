超仙雪狐波卡「小時候像老鼠」！　媽曝飼養血淚：一點都不夢幻

▲雪狐波卡常被誤認成狗狗，但個性卻比較像貓。（圖／柯基哥哥波特＆雪狐弟弟波卡）

記者何睿宜／採訪報導

剛滿1歲的雪狐「波卡」有著雪白柔順長毛、蓬鬆大尾巴，還有黑溜溜的雙眼，美麗的外貌讓許多網友看了驚嘆，「難怪會有『狐狸精』這個詞，魂真的會被勾走。」不過，波卡媽想要告訴大家，飼養狐狸「其實一點都不夢幻」！

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▲波卡睡覺時看起來像在微笑。（圖／柯基哥哥波特＆雪狐弟弟波卡）

波卡媽受訪時表示，會養波卡是因為老公喜歡特殊寵物，去年5月時把當時2個月大的波卡帶回家，但若現在再問她想不想養狐狸，「我一定會回答一點都不想！！！！」不過，她也正經地說，既然已經選擇養了，就要好好照顧下去。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

波卡媽列出的「飼養血淚」包括：

一、很會掉毛

家裡地板無時無刻都有「巨大毛球」在滾，物品和身上也會都是毛。

二、有發情期

個性捉摸不定，甚至會在半夜有發情求偶的叫聲。

三、大小便無法定點

狐狸甚至會在牠的食物、玩具、牠認為是牠的地盤或是牠的東西上大小便，而且尿味很可怕一沾上很難消除掉。除非是專業的或有時間的飼主，不然比較難訓練。

四、有破壞性

狐狸雖然能跟貓狗相處，但也有他的破壞及傷害程度存在。雖然部分行為像狗，但個性上更是像貓，開心給你摸、不開心咬你，而牠尖銳的牙齒一定會讓人流血。

五、嚇到會噴臭腺

狐狸很膽小，受到驚嚇就會噴臭腺，而且味道真的很臭。

波卡媽說，這些都是狐狸飼主實際會遇到的問題，如果對動物沒有非常大的耐心、忍耐度，千萬不要飼養，「養狐狸感覺很好玩很夢幻，但實際上的照顧，付出的心思一定比較多！」她建議，還沒入坑的人可以先好好思考飼養會遇到的狀況，「如果都可以接受也願意好好照顧，當然歡迎入坑；反之，如果無法接受，那就在網路上看看別人養的就好了！不要自己找罪受。」

▲波卡和柯基哥哥波特。（圖／柯基哥哥波特＆雪狐弟弟波卡）

比較有趣的是，波卡並非一直都是全身雪白的。媽媽就曾在粉絲專頁「柯基哥哥波特＆雪狐弟弟波卡」上，貼出波卡小時候淺灰色毛的可愛模樣，並笑說「超像一隻小老鼠的。」她解釋，波卡是換成冬季毛的時候才變成全白色，「不知道這傢伙要換夏季毛的時候，會不會一整個打回原形呢？」

▲波卡小時候毛色灰灰的，換了冬季毛才變成一身雪白。（圖／柯基哥哥波特＆雪狐弟弟波卡）

波卡媽日前將波卡近況分享到臉書社團「有點毛毛的」，許多網友看了紛紛留言，「好美的狐狸，氣質超好的」、「難怪大家都用狐狸精比喻小三，原來狐狸長得這麼美」、「好美，好像天界來的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）