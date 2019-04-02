15歲「黑熊」腎衰要天天吊點滴　姊做最痛決定：不想牠受折磨

▲黑熊因為被姊姊揹著坐機車開始受到網友關注，燦爛笑容擄獲許多粉絲的心。（圖／黑熊和姊姊的揹揹日記）

寵物小組／綜合報導

15歲的網紅狗狗「黑熊」因年紀關係，身體狀況逐漸走下坡，不僅有骨刺，腎衰情況也越來越嚴重，到了需要天天打皮下點滴的地步。姊姊看著愛犬因為治療所承受的身心壓力，內心也相當煎熬不捨，聽完獸醫描述腎衰後期症狀後，她思考了許多，決定讓黑熊安樂，「我真的不想讓黑熊這麼痛苦。」

姊姊在臉書粉絲專頁「黑熊和姊姊的揹揹日記」寫道，黑熊的腎指數需要天天打皮下點滴，但打了2次後，牠就抗拒出門，還咬了姊姊和男友「果汁哥」很多次，「但這都不打緊，是熊內心承受的痛苦和壓力真的讓我感到不捨。」1日上午，姊姊好不容易把黑熊帶去醫院再次血檢，沒想到牠的腎指數又上升了，「醫生說熊的情況不能配合天天點滴的話，很難控制住。」

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▲姊姊好愛好愛黑熊，黑熊也好愛好愛姊姊。（圖／黑熊和姊姊的揹揹日記）

「醫生把腎衰竭後期會發生的症狀告訴我。我真的不想讓黑熊這麼痛苦...於是我做了個決定。」姊姊沉痛地告訴家人，她決定讓黑熊安樂，因為她知道，要黑熊配合天天吊點滴是不可能的，也不想造成牠這麼大的壓力，「明天開始我就好好的陪黑熊，不知道能撐幾天，但黑熊的狀況看起來....應該不會超過一個禮拜吧！所以可能最晚就是這個週末，我不希望黑熊受到最後期，口腔潰爛和抽蓄的折磨。」

姊姊提到，雖然有些人反對安樂這種做法，「但...我想最了解熊的人就是我，所以...如果你不同意，看看就好。」這個決定並不容易，但她已經下定決心，不希望心愛的寶貝最後這麼痛苦難熬，「就讓姊姊靜靜的陪著你走完最後的路...等你過了彩虹橋的那端，要記得下輩子一定要來做姊姊和果汁哥的孩子。」

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▲姊姊決定靜靜陪著黑熊走完最後的路。（圖／黑熊和姊姊的揹揹日記）