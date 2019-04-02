ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

15歲「黑熊」腎衰要天天吊點滴　姊做最痛決定：不想牠受折磨

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲15歲「黑熊」腎衰要天天吊點滴　姊做最痛決定：不想牠受折磨。（圖／黑熊和姊姊的揹揹日記）

▲黑熊因為被姊姊揹著坐機車開始受到網友關注，燦爛笑容擄獲許多粉絲的心。（圖／黑熊和姊姊的揹揹日記）

寵物小組／綜合報導

15歲的網紅狗狗「黑熊」因年紀關係，身體狀況逐漸走下坡，不僅有骨刺，腎衰情況也越來越嚴重，到了需要天天打皮下點滴的地步。姊姊看著愛犬因為治療所承受的身心壓力，內心也相當煎熬不捨，聽完獸醫描述腎衰後期症狀後，她思考了許多，決定讓黑熊安樂，「我真的不想讓黑熊這麼痛苦。」

姊姊在臉書粉絲專頁「黑熊和姊姊的揹揹日記」寫道，黑熊的腎指數需要天天打皮下點滴，但打了2次後，牠就抗拒出門，還咬了姊姊和男友「果汁哥」很多次，「但這都不打緊，是熊內心承受的痛苦和壓力真的讓我感到不捨。」1日上午，姊姊好不容易把黑熊帶去醫院再次血檢，沒想到牠的腎指數又上升了，「醫生說熊的情況不能配合天天點滴的話，很難控制住。」

請繼續往下閱讀...

▲帶狗回家媽氣瘋！現在煎牛排只給「黑熊」　姐心碎：那我勒？（圖／黑熊和姊姊的揹揹日記粉專提供）

▲姊姊好愛好愛黑熊，黑熊也好愛好愛姊姊。（圖／黑熊和姊姊的揹揹日記）

「醫生把腎衰竭後期會發生的症狀告訴我。我真的不想讓黑熊這麼痛苦...於是我做了個決定。」姊姊沉痛地告訴家人，她決定讓黑熊安樂，因為她知道，要黑熊配合天天吊點滴是不可能的，也不想造成牠這麼大的壓力，「明天開始我就好好的陪黑熊，不知道能撐幾天，但黑熊的狀況看起來....應該不會超過一個禮拜吧！所以可能最晚就是這個週末，我不希望黑熊受到最後期，口腔潰爛和抽蓄的折磨。」

姊姊提到，雖然有些人反對安樂這種做法，「但...我想最了解熊的人就是我，所以...如果你不同意，看看就好。」這個決定並不容易，但她已經下定決心，不希望心愛的寶貝最後這麼痛苦難熬，「就讓姊姊靜靜的陪著你走完最後的路...等你過了彩虹橋的那端，要記得下輩子一定要來做姊姊和果汁哥的孩子。」

相關報導：
►失禁尿一身…13歲「黑熊」自責頭低低　姐姐溫柔拍拍：沒關係
►「黑熊給我不平凡14年」！收編牠後...姐姐地位低低落
►不敢坐機車！主人「打工」買背袋　看牠燦笑兜風...值得了

▲15歲「黑熊」腎衰要天天吊點滴　姊做最痛決定：不想牠受折磨。（圖／黑熊和姊姊的揹揹日記）

▲姊姊決定靜靜陪著黑熊走完最後的路。（圖／黑熊和姊姊的揹揹日記）

關鍵字： 黑熊和姊姊的揹揹日記米克斯安樂腎衰竭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

一手無法掌握！她秀超巨大「泰迪熊肉球」網友搶吸　真..

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡　短手懸空碰不到地萌爆..

薩摩耶戴頭套「喀！」門邊定格　主人乾等15秒走近一..

乖乖排隊等供品！　聖殿90隻「許願沼澤鱷」圓滾滾像..

「鱷魚」急救中！下秒竟發展成八點檔　網一看笑噴：汪..

「不投我的都是狗」台灣貓黨看板瘋傳　網友跪了：唯一..

影／超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「..

留點隱私好嗎？狗哥哥要洗澡　6貓全擠進浴室「監工」

4年前委屈留小三！　正宮撞見牠爬上床抱睡「眼神示威..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

5個月汪離世家裡出現莫名水灘！　爸夢鬆獅全身濕....

萌鬆獅「聞到雞塊香」靠近想討食 3歲孩被狗臉嚇哭..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

又見保育「綠蠵龜」魂斷碧砂漁港　研究人員：疑氣候變..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

林芝軒 軒爺-快買回去給女友吃！少女必吃的彩色蛋餅..

兇猛鯊魚游到一半「假牙」突噴出！　網笑翻：瞬間想..

聖上懷孕爭寵！收編後「肚子縮回去」　成功騙鏟屎官入..

罕見深海巨嘴魚爆破鋁罐　「頭身分離」後張亂牙強啃

大熊貓盈盈、樂樂不來電？　香港海洋公園擬「送回四川..

差1步到房間！　愛睏法鬥「卡在門口」度估：走不動惹..

書包太久沒洗「長貓」了！　拉鍊一開...4喵齊探頭..

15歲「黑熊」腎衰要天天吊點滴　姊做最痛決定：不想..

散步腿痠！月月闖麵包店吹涼「拖不走」　尷尬場景讓媽..

餵奶坐姿霸氣外露！　厭世貓「江湖味饋手」：當媽心好..

妹妹「掀開8.6公斤肚肉」找題目　牠折手手躺考卷：..

南沙大橋虎門二橋正式通車　世界首座「雙向千米」吊橋

高鐵最新票價核定！「北高可漲至1560元」　林佳龍..

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主偷跟身後錄影」..

輪到記者提問時間⋯　EXO Chen「突現這舉動」..

她砸錢做全口植牙...4年後假牙狂搖　醫揭「關鍵原..

「禽獸說」被罵翻　蘇貞昌：中國軍機威逼台灣，我們還..

少女☆歌劇Revue Starlight -Re ..

圖多／邵雨薇「透明雨衣」雨水中濕身！　性感照全曝光

高雄民進黨籍議員鄭孟洳質詢韓國瑜後　韓粉恐嚇「殺妳..

商用市場首季報喜　租賃市場增溫強

寵物動物熱門新聞

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

老鼠狂咬電線瓦斯管　他1晚抓1..

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

雕鴞擠出「顏文字」表情：好吃！

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

讀者迴響

熱門新聞

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

老鼠狂咬電線瓦斯管　他1晚抓1..

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

「4隻腳小蛇」萌翻日網：想握手..

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

雕鴞擠出「顏文字」表情：好吃！

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

高傲喵獨愛女兒　眼神死當暖屁墊

最新影片

更多

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了...鼻涕不小心流出

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

5個月汪離世家裡出現莫名水灘！　爸夢鬆獅全身濕...一問醫生才懂

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面