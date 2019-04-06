跟女友吵架摔狗洩憤！小黑飛出1米外「骨折掰咖＋縮尾」還爬回來...

大陸中心／綜合報導

河南鄭州有對情侶在路邊吵架，沒想到男生「一激動」，就抓起自己養的狗重摔在地；小黑被抓住脖子摔出1公尺遠，哀號著爬起後還一拐一拐的回到主人身邊。一旁的寵物店老闆看不下去，當場怒罵狗主人「你幹什麼！不想養你別養，你為什麼不摔你自己」，在確定主人「真的不養」後，就緊急將狗送醫，經過檢查發現，小黑汪全身是傷，應該是有受到長期虐待。

▲藍衣男一把抓起小黑汪往地上摔。（圖／梨視頻）

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根據《梨視頻》報導，爆料者表示，當時這對情侶在寵物店門口吵架，「那個男的突然把養的狗抱起來，直接往地上狠狠地摔，當時那狗摔的可疼了，就叫起來了」，當時把狗摔了之後，老闆特別生氣，就直接罵他。

爆料者說，當時寵物店老闆大喊，「你幹什麼！你為什麼摔狗！不想養你別養，你為什麼不摔你自己？」，在確認過情侶「真的不養狗」後，老闆就把狗抱去醫院。

▲被摔飛後，小黑汪還一拐一拐地爬回主人身邊。（圖／梨視頻）

小黑汪經過醫師檢查後發現，身上滿是傷痕，極有可能是遭受長期虐待；透過X光片來看，狗狗的骨盆和腿都已經骨折，且肝臟破裂，需要住院治療。

寵物店老闆也接到不少好心人捐款，共募到2千元救助金，還PO出收據證明，目前這筆善款已經花了1千元。老闆表示，要先幫助小黑汪痊癒，之後若沒有適合的飼主，就會養在店裡，親自照顧。

▲小黑狗現正接受治療，眼神就透出恐懼，似乎還沒從受虐的陰影中走出。（圖／梨視頻）

事件在網路曝光後，不少人暴怒回應，「可以不愛，但是別故意傷害」，「這種人就是社會潛在的定時炸彈，今天可以摔一隻狗，明天如果邊上有個孩子他一樣照摔不誤」，「這種人簡直就是潛在的殺人犯」，「有本事氣往自己身上撒啊，孬種」。還有人奉勸「摔狗男」的女友，「這種男朋友不趕緊分手留著過年麼，今天他能摔狗明天就能打你」。

▼網友飆罵摔狗男。（圖／梨視頻）