台南安平路邊撿到比特犬「很親人」　沒掃到晶片…待失主認領

▲台南市流浪動物愛護協會轉PO一則拾獲走失「比特犬」的訊息，待失主出面認領。（圖／翻攝自台南市流浪動物愛護協會粉絲專頁）

記者林悅／台南報導

台南市流浪動物愛護協會6日晚上8時多，轉PO一則拾獲走失狗狗的訊息，只是比較特別走失的狗狗是一隻「比特犬」，犬隻身上沒有晶片，目前安置在府城新象管理室，呼籲失主出面認領。

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▲台南市流浪動物愛護協會轉PO一則拾獲走失「比特犬」的訊息，待失主出面認領。（圖／翻攝自台南市流浪動物愛護協會粉絲專頁）



台南市流浪動物愛護協會指出，據原PO指出，是約在凌晨1時左右拾獲，狗狗在台南市安平區建平八街跟健康三街路口亂走，身上帶著藍色項圈跟黑黃麻花牽繩，狗狗是女生，很年輕，很親人親狗，不會亂叫，經獸醫掃晶片，沒有掃到晶片，所以查不到飼主資料，獸醫說牠是比特犬，目前綁在府城新象管理室內，希望失主能主動出面認領。

據了解，比特犬是數種鬥牛類犬之總稱，主要品種有4個：比特鬥牛㹴、美國斯塔福郡㹴、美國鬥牛犬、斯塔福郡鬥牛梗，被視為兇的犬類。

失主詳洽：https://moptt.tw/p/Tainan.M.1554525126.A.7E7?fbclid=IwAR1LCbIys-0JNLi1Ogm6s3q8qg1NalkNHJxRCgCfchm9aeX6aYjldxUJOhM