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傲嬌歐告翻肚皮要摸摸　見媽手痠停止「人性化大嘆氣」

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媽幫愛犬摸摸...手痠停止牠大嘆氣！（圖／飼主陳宥勻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪：奴才我說幾次了，我沒喊停你可不准停！（圖／飼主陳宥勻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

「我還沒說可以停啊！」新北市泰山區有隻愛撒嬌的歐告陳啵啵，這晚牠看到媽媽在看電視，故意躺在旁邊要求摸摸服務，過程中牠都用斜眼嚴格監督，只要一發現媽媽停止動作，就會嘆氣或是該該叫，可愛又逗趣的模樣笑翻許多網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主陳宥勻日前在寵物社團「黑犬軍團」PO出一段影片，並以狗狗的口吻說道，「手不準離開我！」畫面一開始，啵啵發現媽媽的手離開了自己的肚皮，張開嘴發出微弱的撒嬌聲；只見媽媽一將手掌放到愛犬的肚皮上，狗狗就瞬間安靜下來，雙眼直盯前方彷彿是定格了。

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媽幫愛犬摸摸...手痠停止牠大嘆氣！（圖／飼主陳宥勻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陳啵啵個性親人活潑又愛撒嬌，月底即將年滿一歲。（圖／飼主陳宥勻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽幫愛犬摸摸...手痠停止牠大嘆氣！（圖／飼主陳宥勻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲找家人撒嬌討摸摸是啵啵的日常。（圖／飼主陳宥勻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

調皮的媽媽這時候又將手拿開，沒想到啵啵居然嘆了一大口氣，斜眼瞪人的表情彷彿是大老闆在跟員工說，「要我講幾次？」陳宥勻表示，「這情況每天都會發生，只是拍攝的那天特別撒嬌。陳啵啵在4月底將滿一歲，熱情親人又愛撒嬌，很會跟家裡另一隻毛孩爭寵。」

媽幫愛犬摸摸...手痠停止牠大嘆氣！（圖／飼主陳宥勻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲啵啵和姐姐（右邊）小時候身形很像，但現在牠已變大許多。（圖／飼主陳宥勻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段可愛又逗趣的影片貼出不到一日，就累積將近500個按讚數、分享，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「哈哈好可愛呀」、「汪：鏟屎的教都教不會」、「嘆氣也太可愛了吧！」、「看那樣的表情」、「也是一隻有強迫症的毛孩子」、「再這麼下去牠要罵你了」、「和我女兒一樣，是不是黑狗都這樣」、「還會用斜眼偷看XDD」、「這已經不是狗狗了，是像鬧脾氣的孩子」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 黑犬狗狗米克斯撒嬌摸摸

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