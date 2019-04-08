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新研究「母海豚比女人更容易高潮」　閒著沒事就愛愛

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（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲研究指出，海豚比人類更懂得享受魚水之歡。（圖／取自免費圖庫unsplash）

寵物小組／綜合報導

除了猩猩、猴子之外，海豚是公認最像人類的動物，不只個性喜歡追求刺激、懂得用河豚毒來取悅自己，最新的研究還證實，母海豚不只可以透過性行為達到高潮，而且機率還比人類女性高！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

美國著名的曼荷蓮學院研究海豚的學者奧巴赫（Dara Orbach）及布倫南（Patricia Brennan）最近公布了他們的驚人發現，透過解剖11隻母海豚屍體、再製作模型時發現，牠們的陰部有兩片大面積的組織，結構和形狀非常類似人類的陰唇，而且底下有許多神經，證明牠們性交時會得到快感。

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（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲海豚在許多行為上比其他動物都更接近人類。

這個發現對於瞭解海豚和人類的相似度有極大意義，科學家還表示因為母海豚性陰唇的位置可以和陰莖直接接觸，相較於人類女性、還更容易達到性高潮，也因此，海豚一年四季都會交配，甚至不在受孕期也會進行性行為，顯示牠們並不是為了繁殖而交配，而是為了樂趣而愛愛。

此研究成果已在重要的生物學會議上發表，證實海豚比我們想像的，和人類更相似。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 海豚海洋生物交配

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