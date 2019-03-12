媽讚新洗髮精超好用！她傻回「最近沒買啊」　下秒立刻領悟那是啥

▲定睛一看，很好用的洗髮精上面寫著「愛貓用」。（圖／翻攝自推特@rikopiko_tw）

寵物小組／綜合報導

關於生活用品，每個人都有各自的偏好，喜歡嘗鮮的人永遠都會挖新鮮貨來試用，但試用前可得睜大眼睛看清楚，免得試用錯誤反而鬧了笑話，日本有網友分享媽咪最近的洗髮精愛用款，就是嘗鮮錯誤的悲劇。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這位日本女網友rikopiko_tw在推特分享家中趣聞，事件起因是有天媽媽叫她去買之前某款洗髮精，還說「超好用～超柔順，我剛用完，你再去買一瓶新的吧！」女兒疑惑說「印象中最近沒有買新的洗髮精啊？」媽媽很堅持「就是浴室裡上面有貓咪圖案的那罐啊！」

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▲用了傳說中「很好用」洗髮精的貓主子果然秀髮飄逸動人。



這下女兒終於懂了，給媽媽一句驚天霹靂「那是貓咪用的。」媽媽沒反應過來，她又重複一次「貓咪用的。」超展開的結果讓網友笑翻，「我家也用那罐洗貓咪欸！下次要自己來用用看」、「媽媽表情一定很精采」。

沒想到隨便買的貓咪洗髮精竟有柔順頭髮的強效，女網友無奈呼籲，大家稍安勿躁，人貓有別，還是使用平常慣用的洗髮精就好。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲家裡的貓咪是「洗髮精」很好用的見證者。