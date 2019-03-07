浪汪街頭吃塑膠袋…後面還有人拿槍追殺　奇蹟被愛後大變身

▲一開始被救回收容所的樣子，很難令人聯想到牠原本是什麼狗。（圖／翻攝自Facebook／Animals Lebanon Shelter）

寵物小組／綜合報導

所有的生命都有最美的姿態，但只有在牠們被愛了之後才會綻放，只要看看這兩隻原本在黎巴嫩戰火中浪跡的狗狗就知道了，曾經被追殺的牠們，獲得照顧之後，完全像變了身一樣，令人難以相信是同一隻狗。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲兩隻狗狗剛從街頭被帶回收容時的慘狀。



黎巴嫩動物救援組織（Animals Lebanon Shelter）致力於提供受苦的動物們第二春，最近公布了兩隻狗狗的驚險救援過程，參與救援的成員Shaarawi表示，當時狗狗餓到在街頭啃塑膠袋，後面還有追兵拿著槍，沿路槍殺流浪狗，如果他們沒有出現，兩隻狗狗可能就會是接下來被射殺的無辜生命。

其中一隻獲救的幸運兒叫做Hazel，牠全身禿毛呈現粉紅色、因為非常癢而無法正常走路，另隻狗狗Aiden則和牠差不多慘。沒想到獲救之後，經過幾個月的休養，Hazel和Aiden不僅都康復了，完全認不出原來的樣子！經過黎巴嫩動物救援組織披露牠們的故事，也讓網友大為佩服，這才是狗狗這種生物被愛之後該有的樣子。

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▲現在的樣子和以前的苦命臉完全是判若兩狗。