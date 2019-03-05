不准走！浪貓抱重機輪胎「微笑定格」　鏡頭一拉近萌暈9萬人

▲流浪貓跑來抱緊停放在路邊的重機。（圖／翻攝自Twitter:momimomi352，下同）

寵物小組／綜合報導

路上遇到搶匪必須抱緊處理！日本一名網友某天在公園直擊一隻浪貓從遠處走來，突然對停放在路邊的重機伸爪，2隻手抱住輪胎磨蹭，露出療癒的表情舒服瞇眼，持續好一陣子沒有移動。直到該名網友走近一看，才發現小貓維持怪異姿勢睡著，忍不住當場笑噴，照片分享出來後瞬間萌暈9萬名網友。

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推特用戶@momimomi352分享一組照片，只見一隻虎斑貓正抱著一台重機的輪胎，似乎是準備開始磨爪子，令人不解的是，牠的身體呈現斜線角度，臉上露出一抹微笑定格，許久的時間都沒有移動。直到推主走近一看才發現，原來牠磨爪磨到一半，竟然睡著了！毫無防備心的模樣十分可愛。

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▲貓咪磨爪到一半睡著了XD



這組照片貼出短短3天已經吸引將近9萬的「按愛心」次數、將近3萬多人分享，許多網友看完紛紛留言笑說，「這位老大哥會不會太放鬆？」、「哈哈哈這是什麼樣的睡姿？」、「這樣都能睡...」、「牠其實是輪胎店的派來的吧」、「真想把牠打包帶回家」、「根本是專業的碰瓷貓」。