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真‧靈界亡美！灰毛喵雙眼一片蒼白　幽靈表情爆紅…網友毛翻

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（圖／翻攝自IG／elliotgreen.co）

▲就是這空靈的表情，讓混波斯及曼赤肯血統的梅林在網路上爆紅。（圖／翻攝自IG／elliotgreen.co）

寵物小組／綜合報導

一提到貓咪，許多愛貓人士就會津津樂道起牠們靈動的眼神、優雅的動作、永遠調皮搗蛋的個性，但第一次見到這隻名叫梅林（Merlin）的小貓，你很難發自內心在第一時間稱讚牠「可愛」，原因就出在那對空靈的眼神。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

特別的小貓梅林今年2歲，牠的主人是一對男性同志伴侶納桑尼爾（Nathanial Green）和艾略特（Elliot Green），艾略特說，當初他們在一家收容所糾結要不要認養梅林，牠是曼赤肯和波斯貓的混血，但牠看不見，眼睛呈現一片灰白色，艾略特說，他們並不是介意牠看不見，而是擔心他們無法提供牠需要的協助。

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（圖／翻攝自IG／elliotgreen.co）

▲牠不知道自己有什麼不同，膽子很大。

幾經糾結，艾略特和納桑尼爾還是決定給梅林一個家，牠是一隻感情豐沛的貓咪，完全不受失明影響，也許因為看不見的關係，梅林在家從不知恐懼為何物、總是橫衝直撞，最喜歡在家裡有客人時跳到客人大腿上。

艾略特拍下梅林的模樣，分享在IG上，只見牠雙眼一片蒼白，沒有在玩的時候，表情就像幽靈一般，完全是「真‧靈界亡美」，也讓牠瞬間爆紅，網友說「沒看過美得這麼特別的貓。」「雖然毛毛的，但不得不說牠真的很漂亮。」

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▲梅林特別的眼神，讓牠在社群網路爆紅。

（圖／翻攝自IG／elliotgreen.co）

▲梅林和兩位男主人住在一起。

關鍵字： 收容所失明貓咪小貓曼赤肯波斯貓

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