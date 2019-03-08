死鷹身上的黑盒子揭密！一天可飛越整個台灣　卻刻意避開一個地方

▲男子發現路邊死掉的老鷹身上有個追蹤器。（圖／翻攝自論壇Reddit）

寵物小組／綜合報導

老鷹是很帥氣的生物，不只是因為牠們的外型，還因為牠們智商很高，因此發展出聰明的捕食方式，最近科學家發現老鷹還有一個秘密，牠們雖然可以在一天當中飛行很遠的距離，但卻永遠不會經過一個地方。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

一名男子在沙烏地阿拉伯的吉贊市發現一隻死掉的老鷹，特別的是，牠身上有一個追蹤裝置，原來是科學家的研究器材，上面寫了所有者的電子信箱，他於是寄信和研究單位聯絡，後來證明，科學家在20隻老鷹身上都裝了一樣的東西，就為了追蹤牠們的飛行路徑。

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▲寄還給科學家，才知道那是在記錄老鷹們飛行的路線。



細看這20隻老鷹飛行的路線，橫跨歐亞大陸的中部、阿拉伯半島、非洲東部，一天飛行距離可達355公里，但卻離奇的避開了裏海、紅海，仔細看牠們的旅行路線的確是最多沿著海岸飛，而絕不飛近海域，讓科學家非常好奇。

科學家把這些老鷹的飛行路線畫在地圖上，網友紛紛腦洞大開，笑說「會不會是知道伊朗有政治因素，不方便路過？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲攤開地圖，發現20隻老鷹一年之內飛越的路線非常驚人。