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男孩擁心愛寵物睡覺卻因此害死牠　小臉淚崩：只是想抱抱

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（圖／翻攝自Facebook／Tori Hamlin）

▲爸媽看到這一幕傻眼，埃弗里特竟然把金魚撈出來一起睡覺。（圖／翻攝自Facebook／Tori Hamlin）

寵物小組／綜合報導

每個人都有這種經驗，小時候和爸媽吵著想要養寵物，又總是因為不會照顧而不小心把小生命弄死，對這個美國4歲小男孩埃弗里特(Everett Hamlin)來說，這次的生命教育一定是永生難忘。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

今年2月底時，托莉(Tori)和丈夫一樣讓埃弗里特上床睡覺之後，就到客廳看電影享受兩人時光，但接著托莉就聽到兒子房間有聲音，隔空問他發生什麼事，兒子卻回說是抽屜的聲音，直到15分鐘後托莉去上廁所，發現家裡魚缸裡的金魚Nemo不見了！

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（圖／翻攝自Facebook／Tori Hamlin）

▲小男孩太愛他的金魚了，意外把牠弄死了。

四處尋找都沒看到，最後他們竟在睡著的兒子懷裡發現金魚的小身影，可惜Nemo已經死掉了，托莉趕緊叫醒兒子，告訴他金魚不能離水。事後埃弗里特很傷心，因為這是他出生以來就養的金魚，他對自己的錯誤非常自責，他說他只是想抱著牠一起睡覺。

事後托莉將這段故事PO上網，收到許多迴響，有人說埃弗里特是無辜的，他真的不知道，希望他能得到新的金魚，不過也有部分激憤網友痛批，說這是謀殺的行為。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Tori Hamlin）

▲托莉說，事後他們為了安慰兒子，帶他去買了新的金魚。

關鍵字： 北美要聞小男孩寵物金魚

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