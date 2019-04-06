硬漢爸嗆「敢養狗我就殺人」　兩年後扛汪散步：牠腳交太小會累累

▲老爸這副模樣，完全無法聯想到兩年前曾說出養狗就要殺人的狠話。（圖／翻攝自Facebook／Dogspotting Society）

寵物小組／綜合報導

「毛孩的性命是框金又包銀，阮的性命不值錢～」，改編的毛版《金包銀》道出許多失寵的親生兒女悲歌，各大寵物社群都不乏這樣的悲悽故事，你以為只有台灣爸媽這麼瘋嗎？有外國網友證實，歪果爸媽也一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

住在美國的吉娜（Gina Marie）日前PO出自家養狗前後的殘忍對比，她的爸爸兩年前堅拒養狗，聲稱「吉娜，我發誓你要是敢養狗就殺了你，我不想養狗，太麻煩了，不准養！」後來顯然吉娜不顧反對，硬是帶了一隻狗回家，沒想到兩年後情勢大逆轉…。

請繼續往下閱讀...

某天爸爸牽著狗和她一起散步回家，明明才走了不到一公里，爸爸就說「牠累了，你看牠的腳交這麼小～」吉娜沒好氣地回「牠很好，牠是一隻狗。」爸爸卻堅持「可是你看看牠的腳交，牠的腳交這麼小欸，我還是抱著牠回家好了。」

▲仔細看，狗狗的表情非常怡然自得。



此情此景讓吉娜大抓狂，PO網控訴老爸前後超級不一致的嘴臉，還補充「喔對了，狗叫貝兒（Belle），像公主，這名字很搭牠，我知道。」血淚經驗讓網友讚爆「沒錯！最反對的最後都最愛！」「爸媽這種生物真的該反省，我們做孩子的還沒像狗被寵成那樣。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）