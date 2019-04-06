ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

硬漢爸嗆「敢養狗我就殺人」　兩年後扛汪散步：牠腳交太小會累累

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自Facebook／Dogspotting Society）

▲老爸這副模樣，完全無法聯想到兩年前曾說出養狗就要殺人的狠話。（圖／翻攝自Facebook／Dogspotting Society

寵物小組／綜合報導

「毛孩的性命是框金又包銀，阮的性命不值錢～」，改編的毛版《金包銀》道出許多失寵的親生兒女悲歌，各大寵物社群都不乏這樣的悲悽故事，你以為只有台灣爸媽這麼瘋嗎？有外國網友證實，歪果爸媽也一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

住在美國的吉娜（Gina Marie）日前PO出自家養狗前後的殘忍對比，她的爸爸兩年前堅拒養狗，聲稱「吉娜，我發誓你要是敢養狗就殺了你，我不想養狗，太麻煩了，不准養！」後來顯然吉娜不顧反對，硬是帶了一隻狗回家，沒想到兩年後情勢大逆轉…。

請繼續往下閱讀...

某天爸爸牽著狗和她一起散步回家，明明才走了不到一公里，爸爸就說「牠累了，你看牠的腳交這麼小～」吉娜沒好氣地回「牠很好，牠是一隻狗。」爸爸卻堅持「可是你看看牠的腳交，牠的腳交這麼小欸，我還是抱著牠回家好了。」

（圖／翻攝自Facebook／Dogspotting Society）

▲仔細看，狗狗的表情非常怡然自得。

此情此景讓吉娜大抓狂，PO網控訴老爸前後超級不一致的嘴臉，還補充「喔對了，狗叫貝兒（Belle），像公主，這名字很搭牠，我知道。」血淚經驗讓網友讚爆「沒錯！最反對的最後都最愛！」「爸媽這種生物真的該反省，我們做孩子的還沒像狗被寵成那樣。」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 北美要聞養狗失寵散步

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾點了？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

孩子們說床底有怪物…媽以為是幻想玩伴　半夜真的出來..

哈士奇搞失蹤3天　主人調監視器才發現牠和誰鬼混…可..

老公說要親手做新床害她超期待　完工後傻眼…睡在上面..

神人一次遛20隻狗　定格大合照驚呆網：到底怎麼同時..

媽讚新洗髮精超好用！她傻回「最近沒買啊」　下秒立刻..

死鷹身上的黑盒子揭密！一天可飛越整個台灣　卻刻意避..

選田中央築巢下蛋…他PO圖「借問是啥神鳥」　網驚呆..

恐怖實驗！汪被開膛倒毒物…痛苦狂奔再安樂死　只因「..

這款惡霸佔車位睡覺…竟還要求車主幫按摩　網紛跪求：..

影／喵小主怕未來鏟屎官著涼「這姿勢」侍寢　親生媽大..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

萌貴賓瞄準紅心90度抬腳「棒溜」　媽一旁待命.....

咬壞鞋拔！胖拉拉「垂眼內八坐」　專業無辜表情.....

少一步...毛孩死後收3萬元罰單　登記死亡除戶讓牠..

萌法鬥「私房肉肉」消失　失望哭坐地板：是誰拿走了？

新竹火警飼主：先救牠再救我　獨自留火場目送愛犬離開

遛狗遇小萌妹驚慌高喊「我怕狗！」　正義媽5字神回4..

老闆帶頭玩貓上班幸福臉弄孫　女兒無奈嘆：牠才是親生..

白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝..

跟女友吵架摔狗洩憤！小黑飛出1米外「骨折掰咖＋縮尾..

硬漢爸嗆「敢養狗我就殺人」　兩年後扛汪散步：牠腳交..

五股國小16名學生當「動保小小兵」　體驗遛狗、鏟貓..

柯基求爸陪演「護食遊戲」　見手靠近秒怒吼：碰屁啊！

小山羊太受寵招忌！　狗狗竟帶牠上街故意遺棄

4000條蛇佔島「毒液腐肉體」 漁民嚇：登島一定死..

市場「討過路費」浪貓遭毒死！5貓在家等喝奶　菜販悲..

領養隔天又遭棄！4年後「憂鬱症→萌店柴」還交了男友

搭錯地鐵巧遇「導盲犬軍團」受訓中　10隻拉拉塞滿車..

頌樂親手剪及腰長髮！驚恐喊：這麼短　「真實長度」嚇..

勇敢做自己！37歲男經理自認是「狗」　 愛穿狗裝、..

獨／嗆王浩宇不敢來高雄　潘恆旭：他會被很多人吐痰

網友上傳龜山深夜槍響？　警方澄清是酒後互毆

農曆3月3日玄天上帝聖誕　屏東市北極殿送一萬份壽麵..

消失30年父親突出現！黃鐙輝傻眼《失父招領》：我認..

救東區！柯文哲嘆「空屋持有成本太低」　喊話：需中央..

電梯「2樓→12樓」屁孩按好按滿！正妹傻眼：太誇張..

白內障臘腸「身上多處傷口縫線」　飼主惡劣棄養過程曝..

韓森穿昔日包爺19號　藍鳥球迷狂噓、球團要求換背號

寵物動物熱門新聞

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

萌妹見狗驚慌高喊　媽5字神回！

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

小貓打針沒在怕　HOLD住全場..

智能冷暖窩「倒掛」　活活悶死愛..

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

搭錯地鐵巧遇「拉拉軍團」受訓中

一樓客滿！「仙境膠囊旅館」飼主..

他撿遭棄奶貓到公司　貓咪委員會..

只靠桌腳卡住！輕功喵趴懸空紙板

阿爸很輕哦～下秒「啪！」指甲刀..

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

讀者迴響

熱門新聞

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

萌妹見狗驚慌高喊　媽5字神回！

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

小貓打針沒在怕　HOLD住全場..

智能冷暖窩「倒掛」　活活悶死愛..

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

有蹼和蹄！鯨魚祖先四足鯨現身祕..

搭錯地鐵巧遇「拉拉軍團」受訓中

一樓客滿！「仙境膠囊旅館」飼主..

他撿遭棄奶貓到公司　貓咪委員會..

只靠桌腳卡住！輕功喵趴懸空紙板

阿爸很輕哦～下秒「啪！」指甲刀..

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

最新影片

更多

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

萌貴賓瞄準紅心90度抬腳「棒溜」　媽一旁待命...網：神射狗&神接手

咬壞鞋拔！胖拉拉「垂眼內八坐」　專業無辜表情...害爸訓話狂跳針

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面