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喵小主怕未來鏟屎官著涼「這姿勢」侍寢　親生媽大驚：貓壓床訓練？

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（圖／網友Winnie Han提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽透過監視器發現，貓咪愛小主人愛到直接趴在上面。（圖／網友Winnie Han提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／一粒莎白採訪報導

許多人原本養了寵物，一得知家裡要迎接新生命，第一件事情就是把毛小孩送走，其實如果照顧得當，從小和動物生活在一起的寶寶，長大後不但不容易過敏，還會更有包容及同理的心，就像這個幸福小寶寶、從小就和3隻貓老大一起長大。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

網友Winnie Han在寶寶入睡後，透過監視攝影機看到寶寶和橘貓「錢錢」睡在一起，但錢錢不是躺在旁邊而已，而是直接趴在寶寶身上，形成一幅溫馨無比的畫面。目睹的Winnie先拍下照片，再趕緊跑進嬰兒房把錢錢挪開。

請繼續往下閱讀...

（圖／網友Winnie Han提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不管有事沒事，就要一起睡覺。

之後Winnie在臉書社團「貓咪也瘋狂」分享照片，她笑說這應該是錢錢想讓寶寶從小習慣「貓壓床」，溫馨畫面也萌爆網友，紛紛留言大讚「自己鏟屎官自己訓練」、「應該是怕寶寶著涼，自己來當暖暖包，太貼心了！」「寶寶的睡姿也是滿豪邁的。」

不過也有網友顧慮寶寶會被貓咪壓傷，Winnie說，寶寶從滿月後，就跟貓貓一起睡，現在已經8個多月大，不舒服會自己翻身，她也透過攝影機監看，看到貓咪壓到寶寶都會進房抱開。

（圖／網友Winnie Han提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲從小寶寶滿月後，橘貓錢錢就熱愛侍寢。

Winnie表示，她婚前就養了3隻貓咪，本來貓咪都很黏她，但她生小孩之後，貓咪卻愛寶寶比愛她還多，所以看到貓咪趴在寶寶身上的當下，她非常感動，因為貓咪只會躺在信任的人身上，也不會欺負寶寶，反而是寶寶欺負貓咪比較多。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／網友Winnie Han提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

（圖／網友Winnie Han提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽咪Winnie拍下許多貓咪陪睡的畫面。

關鍵字： 寶寶貓咪鏟屎官貓咪也瘋狂

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