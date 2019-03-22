孩子們說床底有怪物…媽以為是幻想玩伴　半夜真的出來嚇瘋全家

▲一隻超胖的負鼠躲在孩子們的玩具裡。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

許多人都有這樣的經驗，小時候發現了不得了的事情，告訴大人時卻被斥為是胡思亂想，那種明明是真的卻不被相信的委屈感，直到長大後仍難以忘記。就像所有爸媽一樣，凱特琳（Caitlin Burch）也以為女兒們是想像力太豐富，直到她也看到了「怪物」。

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幾個月前，凱特琳的6歲小女兒半夜突然跑到爸媽房間，說她和9歲姊姊的房間床底下有一隻毛茸茸的動物，怕爸媽不相信，還用雙手比出的那個東西的大小，說那個東西看起來很蓬鬆。凱特琳和先生檢查了孩子的房間，沒看到任何東西，她合理認為這只是小孩常有的幻想。

▲孩子們看到的怪物其實是一隻超胖的大負鼠。



半夜突然看到怪物的經驗後來還發生許多次，但凱特琳從來沒真的看到，直到有次凌晨3點，大女兒又驚慌地來叫醒他們說怪物又跑出來了，爸爸於是再到孩子房間去確認，這次他跟老婆說「她們是對的。」

謎底揭曉，原來那是一隻誤闖孩子房間的超胖大負鼠，就躲在玩具箱裡，而且顯然還覺得太舒服了不想離開，直到爸爸親手把牠撈起來趕到院子裡。凱特琳對於自己沒有相信孩子感到很羞愧，而這事件的小小副作用是，女兒們後來都愛上了負鼠，因為沒辦法養真的，於是吵著要負鼠娃娃，現在一人一隻，非常心愛。

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▲爸爸把負鼠野放到院子裡。

▲小女孩後來愛上了負鼠，還買了一隻娃娃陪她們睡覺。