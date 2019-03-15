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小男孩生病變炸彈不讓人靠近　心愛的比特犬一鑽進懷抱…他秒投降

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲瑞迪因車禍失去一隻眼睛，幸好遇到布萊恩一家的收留。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

貓咪狗狗之所以被叫做「毛小孩」，就是因為牠們可愛暖心的行為有時候就像天真的小孩一樣討人喜歡，當毛小孩遇到真小孩時，之間的互動更是會讓大人看了忍不住笑出來，就像這個小男孩和他的寶貝比特犬一樣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

住在美國紐約的布萊恩（Bryan Junior）2015年時收養了一隻因車禍重傷、失去一隻眼睛的比特犬瑞迪（Riddick），一年後他的兒子道森（Dawson）出生，自從小寶寶來到這個家裡的那一刻起，家裡的兩隻狗狗都為他著迷。

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（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲眼見小主人生病，瑞迪緊黏在旁邊陪伴。

布萊恩說「我們都叫狗狗是爪子巡邏隊，如果寶寶哭了，牠們就會跑進去檢查，還會陪著道森一起聽床邊故事。」後來有次道森得了流感發燒，不舒服到不讓任何人靠近，瑞迪知道小主人不舒服，就跳上椅子陪著他，原本像炸彈的道森，立刻平靜下來。

無論道森需要什麼，瑞迪就在那裡陪著他，布萊恩說，「看著瑞迪和牠的人類弟弟這樣甜蜜，是他們做父母的最愛的畫面。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

▲兩隻狗狗超愛牠們的小主人。

關鍵字： 北美要聞比特犬寶寶

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