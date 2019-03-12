她被雷打到「現在必須去收容所」　看到這張臉才知一切是天意

▲丹妮看到這張臉，終於知道自己為什麼突然想去收容所。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

人會有起心動念，常是因為某種因素觸發，住在美國德州的丹妮（Dani McKissick）在一個美好假日起床，突然感覺自己「現在立刻馬上必須」去收容所，但問題是，她完全不知道自己的念頭是哪裡來的，環顧四周，明明家裡已經養了兩貓一狗了。

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當丹妮回過神來，自己已經開著車前往「哈里斯動物收容所」（Harris County Animal Shelter）的路上，車程45分鐘，路上她仍持續問著自己，到底突然想去收容所做什麼，她甚至發了簡訊給姐姐，告訴她自己現在要去哪裡，「千萬別讓我再領養一隻動物。」

▲回家的路上，哈妮安心地睡著了。



直到丹妮到收容所後，她在貓咪和狗狗之中流連，這時有一名工作人員走近，告訴她今天有一隻9歲的狗狗，因為遲遲沒有人認養，要被安樂死了。丹妮跟著來到狗籠前，在她看到那隻狗時，突然腦中咖搭一聲，全部的事情都到位了，她感受到無比快樂，丹妮終於知道自己所為何來，就是為了眼前這隻叫做哈妮（Honey）的狗狗！

丹妮立刻帶牠回家，哈妮有嚴重的過敏問題和其他的健康障礙，但丹妮一點都不介意，她很開心自己信任了直覺，救了一條還有機會變美麗的小生命。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲雖然哈妮有很多健康問題，但丹妮一點都不後悔帶牠回家。