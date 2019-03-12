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這款惡霸佔車位睡覺…竟還要求車主幫按摩　網紛跪求：放他一馬吧

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（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲準備牽車時看到這個畫面，哪還下得了手？（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

寵物小組／綜合報導

只要是常在市區停車的車主，都會非常討厭蓄意霸佔車位的人，但是這種惡霸，讓人怎麼討厭得起來呢？有網友在臉書社團「爆怨公社」PO出自己準備要牽車時，車上躺著的霸車惡霸，讓她完全沒辦法生氣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

女網友說自己騎車去找客戶，沒想到才下樓就發現一隻不速之喵霸佔著機車，原本不想吵醒牠，「想說講個電話讓牠曬一下太陽，結果居然睡著了……」，好心的她決定再講下一通電話，讓牠再睡5分鐘，殊不知講完第二通電話，這隻貓大爺還沒打算醒來。

請繼續往下閱讀...

終於受不了的女網友伸手揉了該位惡霸的頭一把，結果牠居然趁機換個姿勢，還示意她不准停，連脖子和背也要順便按摩按摩，她無奈說「喂喂…我們第一次見面吧？有沒有這麼大牌？害我站了十幾分鐘就為了幫牠按摩，看在牠肥肥厚厚可愛的貓掌份上，多讓牠睡一會兒好了～」。

這張喵皇逆天的照片，讓網友群起激憤「假抱怨真放閃！放牠一馬，你還是自己走路回家吧哈哈」、「請問你在等什麼？是時候收編了。」、「帶回家供養才是上上策！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 爆怨公社爆料公社寵物喵星人

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