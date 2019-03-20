恐怖實驗！汪被開膛倒毒物…痛苦狂奔再安樂死　只因「好控制」

▲惡質進行動物實驗的公司，被拍下虐待動物的畫面。（圖／翻攝自Facebook／HSUS）

寵物小組／綜合報導

現代科技每天每天都在更進步，但其中有許多爭議，牽涉到人類進步的科技，是否也會是全部生物的進步呢？答案可不一定。美國有一家農業化學公司被揭發進行慘無人道的動物實驗，畫面曝光後讓愛狗人士拳頭都硬了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

位於美國密西根州的化學公司「Dow AgroSciences」，專門生產農業用的化學製品，正在進行研發新品的實驗，而實驗對象是36隻毫無反抗能力的米格魯，根據美國人道協會（Humane Society United States, HSUS）揭露的畫面顯示，「Dow AgroSciences」的動物實驗室強迫狗狗吃下殺菌劑，一次得吞下四顆膠囊的超高劑量。

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▲接受完動物實驗後，已經沒有用的狗就會被安樂死。



更誇張的是，還有一隻叫做哈維（Harvey）的狗狗，同樣被用做測驗，竟被手術刀剖開胸膛、直接將化學物質灌進去！最後讓牠痛苦狂奔一分鐘之後直接安樂死。哈維的遭遇並不特別，每年有6000隻以上的狗在美國實驗室裡慘遭虐待，而這一切只因為狗狗是唯一相信人類、比較好控制的動物。

對於外界的控訴和批評，「Dow AgroSciences」只回覆，動物實驗有其必要，他們也一直在找尋替代方案，但目前為止只能採用這種方式。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲溫馴的米格魯因相信人類而丟了性命。