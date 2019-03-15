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哈士奇搞失蹤3天　主人調監視器才發現牠和誰鬼混…可愛到不像真的！

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（圖／翻攝自Facebook／Rachel Howatt）

▲監視器畫面顯示，柯達三天來都和這隻鹿混在一起。（圖／翻攝自Facebook／Rachel Howatt）

寵物小組／綜合報導

動物與動物之間有時候就是會有這種奇怪的聯繫，即使牠們是不同種的動物，也會做出讓人類難以相信的舉動，一隻住在加拿大的哈士奇，去年離奇失蹤了好幾天，直到牠平安回家，主人才知道牠這幾天去了哪裡。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

瑞秋（Rachel Howatt）養了一隻叫做柯達（Koda）的2歲母哈士奇，去年聖誕節前夕，柯達突然溜出家門、不知所蹤，把瑞秋急壞了，趕緊PO文請親朋好友留意，但就在她焦急尋找好幾天之後，柯達又一聲不吭的回到家，害瑞秋心情宛如洗三溫暖般，又重新放下心。

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（圖／翻攝自Facebook／Rachel Howatt）

▲到了晚上，柯達還和這隻鹿一起睡覺。

只是柯達回到家之後，瑞秋一直不停地想牠這幾天到底跑到哪裡去了，直到她的鄰居蓋瑞（Garry Suderman）問她有沒有興趣看這些有趣的監視器畫面，她才終於得到解答，原來畫面中是柯達在田野裡到處亂晃的樣子，令瑞秋驚訝的是，牠的身邊始終有一隻雄鹿和牠作伴，一狗一鹿時而玩耍時而相偎，在白雪皚皚的原野上互相追逐，可愛到不像真的！

瑞秋把這段驚人的系列畫面PO上臉書，告訴大家柯達失蹤之謎終於解答，她說「一開始很難相信，但柯達就是這樣一隻外向的狗狗，我覺得牠交到了很棒的朋友。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Rachel Howatt）

（圖／翻攝自Facebook／Rachel Howatt）

▲從監視器畫面發現，柯達和一隻鹿一起混了3天。

（圖／翻攝自Facebook／Rachel Howatt）

▲柯達一臉無辜地回到家，沒人知道牠去了哪裡。

關鍵字： 北美要聞加拿大野鹿哈士奇野生動物

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