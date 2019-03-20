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選田中央築巢下蛋…他PO圖「借問是啥神鳥」　網驚呆：這不得鳥～

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（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲有網友拍到稻田裡的鳥巢，好奇PO文詢問這是什麼鳥。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

寵物小組／綜合報導

現代都市社會中，很難見到鳥，更別說是鳥巢了，因此許多人或許只認得鴿子、麻雀這種平常常見到的鳥類，有位網友PO上一張照片，是田中央有個鳥巢的畫面，他好奇發問「這是什麼鳥？」答案很令人震驚。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

網友spring -Holy Chang在臉書社團「爆廢公社」PO文問卦，「昨天老婆在娘家幫忙農務，突然傳來訊息說有鳥蛋……心想如果是青蛙下蛋那還有可能，田中怎可能有鳥蛋，不久line傳來照片，真的是鳥巢＋鳥蛋……這鳥真的很有事，請問大家，到底是什麼神禽會在田中築巢下蛋呀？」

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（圖／Terry Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲彩鷸是一種特別的鳥類，雄鳥（左）較為樸實無華、雌鳥（右）則顏色鮮麗。（圖／網友Terry Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

只見照片中真的有一個鳥巢，安穩地落在剛插秧的稻田裡，巢中還有三顆灰撲撲、帶有花紋的鳥蛋，有網友留言「代表你們家的水質不錯，連鳥都想在田中央築巢了！」還有人笑稱「可能是翼手龍！」「不得鳥～」網友大開眼界之下也眾說紛紜猜測鳥種，不過正解其實是二級保育鳥類「彩鷸」！

不像一般的鳥類是公鳥比較漂亮，彩鷸母鳥羽毛鮮豔，不孵蛋也不照顧幼鳥，行一妻多夫制，可能有好幾個巢都有公鳥在等牠，只要下了蛋就不管了，剩下的孵蛋育雛都是由公鳥負責，是十分珍稀難以見到的鳥類，能在田中目擊彩鷸的巢，當真是「不得鳥～」。

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（圖／Terry Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲彩鷸是一妻多夫制，雌鳥並不負責照顧幼雛。

（圖／Terry Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

（圖／Terry Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雄彩鷸是動物界知名的「新好奶爸」。

（圖／Terry Liu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 爆廢公社爆料公社農田彩鷸保育類

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