這生物禿光認不出是啥…主人「不想花錢幫牠看病」　獲救重生美哭人

▲一開始被送到獸醫院的這副慘樣，讓所有人都認不出來這到底是什麼生物。（圖／翻攝自Facebook／The Dodo）

寵物小組／綜合報導

單看這生物，全身禿光紅通通、只剩頭部還有幾撮毛，宛如地獄來的可怕小動物，完全認不出是什麼。牠的主人是一名住在美國佛羅里達州的女子，當她帶著可憐的小東西到獸醫診所時，已經是非常嚴重的狀態，在場的人都不敢相信。

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原來這是一隻名叫多比（Dobby）的狗，今年才只有5歲，外型卻像是癌末病狗，獸醫檢查發現牠沒被好好照顧，不只毛髮禿光，全身還都是傷口，指甲因為沒有修剪而長進肉裡，更誇張的是，女主人被問到牠為什麼會變成這樣時，直接兩手一攤說因為可能會花很多錢，所以她不想帶狗就醫。

▲找到好人家的多比，總算要開始幸福了。



聽到這回答，在場人都心碎了，替多比請求這名女子乾脆不要養了，把狗交給他們照顧，而女子竟也爽快答應，幸好多比經過治療後，終於能看出是一隻可愛的馬爾濟斯，之後也順利找到好心的認養人，在還沒看到牠治療的結果，就決定給牠下半輩子溫暖的家，多比總算逃過一劫，要開始好命了。

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▲多比現在幸福的樣子，和之前完全判若兩狗。