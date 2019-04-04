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爭議實驗「餵貓吃貓」美政府30年殺3000貓　抗議聲浪太強宣告停止

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（圖／翻攝自Facebook／White Coat Waste Project）

▲白袍浪費計畫控訴美國農業部是「貓咪劊子手」。（圖／翻攝自Facebook／White Coat Waste Project）

寵物小組／綜合報導

人類為了促進自身福祉，常拿其他的動物做實驗，有時甚至無情奪走牠們的性命而毫不在意，當這個帶頭虐待動物的是國家機器時，又該怎麼辦？幸好終於有人願意踏出正確的一步，美國農業部宣告終結可怕的殺貓實驗，及時挽救更多無辜性命。

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美國農業部最近被踢爆，從1982年以來，長達30多年一直在進行寄生蟲實驗，科學家在馬里蘭州的一個實驗室中，用帶有弓漿蟲的肉餵給年齡不等的大小貓咪，藉此檢測牠們經由食物感染弓漿蟲的可能，問題在於，即使最後貓咪並沒有被感染弓漿蟲，實驗室仍然會進行安樂死。

揭發這項恐怖實驗的是「白袍浪費計畫」（White Coat Waste Project），他們指出這個實驗已進行30多年，殺害至少3000隻大小貓咪，甚至還從其他國家進口死貓死狗的屍體，強迫餵食給這些貓咪，2018年被踢爆內幕，連美國參眾議員都看不下去，共有60名議員簽署「小貓法案」（Kitten Act）。

幸運的是，經過各分奔走努力，最終迫使農業部發布聲明，將終止這可怕的實驗，餘下倖存的14隻貓咪將由農業部的公務員認養。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 北美要聞動物實驗弓漿蟲

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