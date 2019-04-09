就是你了！可愛汪每天咬「不同床伴」上樓　媽笑：牠很怕孤單

▲狗狗每天都會挑一個床伴，帶上樓跟爸媽一起睡。（圖／翻攝自The Dodo，下同）

寵物小組／綜合報導

國外一隻捲毛狗賓利患有輕微的分離焦慮症，從小養成睡覺要有「床伴」的習慣，每天都會從客廳咬出一個配件或娃娃，拖上樓跟爸媽一起睡，就連上廁所也要帶去，可愛又無厘頭的行為常常讓家人哭笑不得。

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▲幼年時期的賓利。

女飼主表示，即將年滿2歲的賓利剛來到家裡時，身邊帶著有狗媽媽味道的小毯毯和一隻絨毛狗玩具，這兩樣物品讓牠養成睡覺要有東西陪的習慣，所以每天睡前牠會咬一個東西上樓，在熄燈之前窩在人類爸媽腳邊依偎入睡。

▲賓利咬著小毯毯上樓。

「我發現牠每天帶來的東西很多變，有時候是小毯毯，有時候會換成網球、狗骨頭、花生醬罐」，馬麻笑說，賓利以前喜歡的毯子和絨毛玩具因為玩久了，變得支離破碎，所以牠開始尋覓新床伴，睡前放在身邊當枕頭，等到睡醒又自己咬下樓放回客廳，如果外出上廁所，牠還會一起帶出去。

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至於賓利為何有這種怪癖，馬麻猜測，應該是牠罹患輕微分離焦慮症的關係，「牠喜歡和我或我的丈夫在一起，有時候我們不在家，這些物品可能可以會給牠帶來安慰。」而家人也完全不在意賓利有床伴，反而都很期待晚上的到來，想看看牠今天又帶來哪位「愛妃」。