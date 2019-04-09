仰臥起坐消圓肚肚！真實版「功夫熊貓」上演...51秒練功影片曝光

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大陸中心／綜合報導

位於四川省雅安市雨城區碧峰峽風景區的「中國大熊貓保護研究中心四川雅安碧峰峽基地」內，住著許多可愛的「武林高手」。別看這些大熊貓們一臉傻呼呼，還帶著一顆圓滾滾的肚子，牠們認真「練功」起來，可是讓許多前來觀賞的遊客們拍手叫好。

中新社日前分享的51秒影片中，只見熊貓先是將腳抬至頭頂，又躺在地板上仰臥起坐，圓滾滾的肚子完全不影響牠們的「好動魂」；除此之外，牠們總是將竹子當成練功道具，俏皮地瘋狂揮舞著，彷彿想像著自己是傳說中的「武林高手」，每一個動作都讓人瞬間融化。

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▲仰臥起坐跟本小case！！（圖／中新社，下同）

▲大熊貓的筋超軟Q～XD

據悉，今（2019）年是大熊貓科學發現的150週年，位於雅安市寶興縣的大熊貓起源館4月15至16日即將開館，屆時將舉辦「紀念大熊貓科學發現150週年·寶興向世界獻禮」等活動。此外，位於碧峰峽景區內的大熊貓基地，擁有美麗的山林風光，不僅是夏季避暑的好地方，也是大熊貓們生活的優良環境。

▲讓你看看本熊甩雙節棍的英姿（誤。

據了解，自從汶川大地震後，臥龍自然保護區內有多隻受傷的大熊貓，被送來四川雅安碧峰峽基地進行野化訓練。而這裡大致分為3個區域，分別是海歸大熊貓、幼年熊貓、成年熊貓；這些熊貓們時常懶懶地躺在高高的樹上休息，模樣十分可愛。