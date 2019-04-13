獰貓變小寶寶「嘖嘖嘖吸手指」到迷茫　厚實貓掌踏踏萌爆網友

▲愛麗兒吸手指吸到一臉銷魂。（圖／翻攝自Instagram／ariel.caracat）

寵物小組／綜合報導

原來動物也會戒不掉「奶嘴」嗎？住在俄羅斯首都莫斯科的獰貓「愛麗兒(Ariel)」有著美麗長相和優雅身段，但同時牠也非常愛撒嬌，除了磨蹭討摸之外，還會像小寶寶一樣吸吮主人的手指，可愛模樣讓網友們全融化了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram帳號「ariel.caracat」日前分享這段影片，只見愛麗兒躺在沙發上，嘴巴含著主人的小拇指，發出「嘖嘖嘖」的吸吮聲，享受到雙眼迷茫，還忍不住用厚實的腳掌對著主人的手掌「踏踏」。飼主表示，愛麗兒是非常熱情的小貓，時常喜歡這樣「親」人，雖然被吸手指有點痛，但他們還是很愛。

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這段影片po網後，至今累積近30萬次觀看，網友們紛紛留言，「史上最可愛的一幕」、「雖然怪怪的，但還是很可愛」、「聽說動物會這樣，是因為牠們太早就被帶離開媽媽身邊」、「看牠的眼神就知道超滿足」、「重播好幾遍」、「嘖嘖聲超療癒」。

貓咪「想媽媽」的舉動除了吸吮之外，常常也會伴隨著「踏踏」的動作，有時候是踏被子或是衣服，但大多時候會在奴才的身體各處，比如說肚子、胸部、甚至是臉頰，這是幼貓在「擠奶」的動作，代表著貓咪現在處在很放鬆的狀態，也是撒嬌的一種唷！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）