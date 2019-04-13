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獰貓變小寶寶「嘖嘖嘖吸手指」到迷茫　厚實貓掌踏踏萌爆網友

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▲獰貓變小寶寶「嘖嘖嘖吸手指」到迷茫　厚實貓掌踏踏萌爆網友。（圖／翻攝自Instagram／ariel.caracat）

▲愛麗兒吸手指吸到一臉銷魂。（圖／翻攝自Instagram／ariel.caracat）

寵物小組／綜合報導

原來動物也會戒不掉「奶嘴」嗎？住在俄羅斯首都莫斯科的獰貓「愛麗兒(Ariel)」有著美麗長相和優雅身段，但同時牠也非常愛撒嬌，除了磨蹭討摸之外，還會像小寶寶一樣吸吮主人的手指，可愛模樣讓網友們全融化了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Instagram帳號「ariel.caracat」日前分享這段影片，只見愛麗兒躺在沙發上，嘴巴含著主人的小拇指，發出「嘖嘖嘖」的吸吮聲，享受到雙眼迷茫，還忍不住用厚實的腳掌對著主人的手掌「踏踏」。飼主表示，愛麗兒是非常熱情的小貓，時常喜歡這樣「親」人，雖然被吸手指有點痛，但他們還是很愛。

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這段影片po網後，至今累積近30萬次觀看，網友們紛紛留言，「史上最可愛的一幕」、「雖然怪怪的，但還是很可愛」、「聽說動物會這樣，是因為牠們太早就被帶離開媽媽身邊」、「看牠的眼神就知道超滿足」、「重播好幾遍」、「嘖嘖聲超療癒」。

貓咪「想媽媽」的舉動除了吸吮之外，常常也會伴隨著「踏踏」的動作，有時候是踏被子或是衣服，但大多時候會在奴才的身體各處，比如說肚子、胸部、甚至是臉頰，這是幼貓在「擠奶」的動作，代表著貓咪現在處在很放鬆的狀態，也是撒嬌的一種唷！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 
 
 
 
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Friends, Ariel is a very affectionate kitty. In the throes of tenderness, she comes to kiss us like that, and we love it! And what do you personally feel about it? Should we post more videos like this or less because it’s eww ? ______ Друзья, Ариэлька очень любвеобильная кошечка. В порыве нежности приходит чмокаться, и нам это очень нравится! А как лично вы к этому относитесь? Побольше таких видео или это фуууу, и надо наоборот, поменьше ? ______

Каракет Ариэль（@ariel.caracat）分享的貼文 於 張貼

關鍵字： 獰貓俄羅斯吸手指

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