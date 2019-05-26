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公園遭棄刺蝟「慢慢走」險被撞　騎士撈回氣炸：飼主安的什麼心

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▲▼公園見遭棄刺蝟「慢慢走」險被撞　騎士撈回氣炸：安的什麼心。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友在公園撿到遭棄的刺蝟。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

寵物小組／綜合報導

飼養寵物就要負起照顧牠一輩子的責任。日前有名網友騎車到桃園的虎頭山環保公園，路上看見一團白色球體險些被撞，撿起來發現是一隻遭到棄養的年邁刺蝟，行動緩慢無法自己補食，孤單的在路上爬行，讓他當場氣炸直呼，「飼主到底安的是什麼心？」

該名網友在貼文中寫道，「昨天晚上我騎車經過虎頭山環保公園的時候，竟然在路邊看到一隻刺蝟，沒錯就是刺蝟！行動非常緩慢，估計是個老太太了，所以我把刺蝟帶回家打算幫牠養老」，由於原PO完全沒有養刺蝟的經驗，只能到處問其他飼主，也希望能有更有經驗的人來接手，「飼主難道都沒想過會被經過的車輛輾過嗎？要養寵物請有始有終對寵物負責也對自己負責好嗎？」

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▲▼公園見遭棄刺蝟「慢慢走」險被撞　騎士撈回氣炸：安的什麼心。（圖／翻攝自爆料公社）

▲目前刺蝟暫時由原PO安置。

原PO的貼文事後被轉分享到爆料公社，許多網友看完紛紛撻伐飼主的棄養行為，認為養寵物就該照顧到終老，「找人認養很難？」、「沒本事照顧到老就不要養」、「寵物放生在山裡跟殺了牠們沒兩樣」、「遇到你真好」、「任何一個生命都是責任啊」、「要養寵物有始有終很難嗎？」、「真的太差勁了，沒那個屁股就不要吃瀉藥」。

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飼養刺蝟需要做足功課與準備足夠的金錢，耗費的心力完全不輸給養貓咪或狗狗。刺蝟是夜行性的獨居動物，夜晚活動會發出許多聲響，個性膽小怕巨大的聲音，怕冷也怕熱，生活的室溫大約在25-30度左右，排泄物味道非常重，需要經常清理，另外，又許多近親交配的刺蝟天生基因缺陷，需要經常複診甚至容易早逝，專業看診的醫院也非常稀少。

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關鍵字： 刺蝟棄養公園騎士

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