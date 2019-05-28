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標註「兇兇兇」老黃狗牽出籠任人摸　獸醫：牠只是害怕

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▲中和動物之家咬人老黃。（圖／中和動物之家黃醫師外科醫療紀錄提供）

▲老黃狗曾咬傷工作人員，所以籠外和資料卡上都加強標記。（圖／中和動物之家黃醫師外科醫療紀錄提供）

記者李依融／採訪報導

新北市中和動物之家一隻老黃狗欄舍外標註大大的「會咬人」，先前已有工作人員被咬傷，資料卡也寫著「兇兇兇」，然而獸醫戰戰兢兢地將狗狗牽出籠剪指甲，卻驚訝地發現，「牠馬上變成一隻乖狗狗，不管怎麼摸、怎麼搓都不會兇，看來牠只是害怕。」

這隻老黃狗曾有咬人的紀錄，在籠內會兇會護時，因此籠外貼著大大的字條「會咬人」，資料卡上也寫著「兇兇兇」3個字，入所4個月來已經有工作人員被咬傷，因此大家都不敢牽牠出籠。

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▲中和動物之家咬人老黃。（圖／中和動物之家黃醫師外科醫療紀錄提供）

▲老黃在入所時就戴著項圈，也有手術痕跡，疑似曾有人飼養。（圖／中和動物之家黃醫師外科醫療紀錄提供）

工作人員1個月前發現老黃的指甲很長需要修剪，但是又沒有人敢操作，黃姓獸醫師表示，「原則上工作人員沒辦法處理的，獸醫師就得自己做，所以動物之家內最常被狗咬的就是我了。」獸醫師謹慎地開籠，將牽繩套到老黃狗脖子上，「過程中狗狗的確會兇、咬牽繩，但感覺牠不是那種會咬人的狗狗。」

獸醫好不容易將狗狗帶出籠，沒想到原本防衛心強的老黃瞬間變溫馴乖狗狗，「不管怎麼摸牠、搓牠都不會兇，甚至讓我直接剪指甲！」這一刻獸醫才明白，原來老黃只是緊張害怕，需要有人關心幫忙卸下心防，「那次之後再牽牠也不會兇了，所以有空就會牽出來放放風，關心牠、陪陪牠。」

▲中和動物之家咬人老黃。（圖／中和動物之家黃醫師外科醫療紀錄提供）

▲▼老黃一出籠馬上溫馴任人摸，變化之大令人驚訝。（圖／中和動物之家黃醫師外科醫療紀錄提供）

▲中和動物之家咬人老黃。（圖／中和動物之家黃醫師外科醫療紀錄提供）

根據資料卡紀錄，老黃是1月20日入所的，肚子有手術痕跡，入所時就戴著綠色的骨頭項圈。獸醫推測，老黃已經是至少8歲以上的老太太，「入所時有項圈、已絕育，之前可能有人飼養。」無論老黃是走失或是被遺棄，牠都在等待再次被關心、被疼愛，只希望有個屬於自己的家，不用再因為害怕而武裝自己。

▼現在老黃出籠已經不會兇了，牠只是想要有人關心。（圖／中和動物之家黃醫師外科醫療紀錄提供）

▲中和動物之家咬人老黃。（圖／中和動物之家黃醫師外科醫療紀錄提供）

關鍵字： 中和動物之家兇狗狗咬人收容所棄養走失

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