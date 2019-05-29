10年來最大尾！211台斤龍膽石斑七星潭捕獲　網「放過老人家」掀論戰

▲花蓮定置漁場28早上，捕獲一條超大尾龍膽石斑 。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、羅志華／花蓮報導

花蓮七星潭定置漁場28日早上捕獲一條重達211台斤的龍膽石斑，當地漁民興奮表示「10年來沒看過這麼大的」；當地餐廳老闆得知消息，二話不說以15萬高價買下，預計料理後可供百人享用。對此，不少網友感到惋惜，「好不容易活了30年，一夕成為菜單上佳餚」。

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▲地方餐廳老闆以15萬高價買下，立刻進行處理。（圖／記者王兆麟翻攝）

漁民表示，這麼大尾的龍膽石斑已10年未見，不僅胸鰭比女生的臉還大，每片魚鱗也有成年人拇指的2倍大；以養殖石斑來說，3年約可長到30台斤，這次捕獲的超大石斑，重211台斤、身長180公分，估計已在海中生長超過30年。

▲超大尾石斑的胸鰭比女生的臉還大。（圖／記者王兆麟翻攝）

相較於興奮的漁民和老饕，臉書社群網友卻有不同看法，「這麼大隻已經成精了，還敢吊起來，不怕有報應阿」、「活了這麼久還要捕捉牠嗎」、「就不能放過它老人家嗎」。

也有網友力挺漁民，「許多人觀念有問題吧！這種魚不是保育類本來就能吃」、「每次這種一出又有人在靠Ｘ了。這魚是保育類的嗎？你是沒吃過肉嗎？有些人在靠Ｘ的時候還吃過燒肉呢」。

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