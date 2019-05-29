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口蹄疫1年內0疫情！動保處加強採血監測　豬肉有望外銷

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▲▼口蹄疫1年內0疫情！動保處加強採血監測　豬肉有望外銷。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處巡迴進行採血監測。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

防檢局自去（107）年7月1日宣布台灣、澎湖及馬祖地區正式停止施打口蹄疫疫苗以來，即將屆滿一年，皆未傳出任何口蹄疫案例，新北市動保處不敢鬆懈，持續強化防疫政策，加強豬、牛、羊採血監測，巡迴訪視畜牧場防疫宣導並協助加強消毒，預計今年7月將再向世界動物衛生組織提出申請，台澎馬地區有望成為口蹄疫未施打疫苗非疫區。

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▲▼口蹄疫1年內0疫情！動保處加強採血監測　豬肉有望外銷。（圖／新北市動保處提供）

▲台灣豬肉因爆發口蹄疫，已經有20年以上未能外銷國際市場。

防檢局推動施打口蹄疫疫苗政策22年迄今，自去年才確認無野外口蹄疫殘留，新北市動保處持續落實各項口蹄疫防治工作，對畜牧場及拍賣市場進行採血監測，108年上半年度已派員至養豬場採血監測口蹄疫抗體力價，計17場次，肉品市場監測血清學力價1,596件，結果皆符合規定；新北市動保處也持續訪視畜牧場向農戶宣導口蹄疫拔針政策，提醒勿私自施打疫苗，另外也到場內協助加強消毒作為，輔導農戶每週定期進行全場消毒，加強自身防疫量能。

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▲▼口蹄疫1年內0疫情！動保處加強採血監測　豬肉有望外銷。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處於養豬協會會員大會進行豬病防疫宣導。

新北市養豬協會理事長李當期表示，台灣自86年發生口蹄疫以來，豬肉已經有20多年無法外銷到國際市場，經過多年來政府及豬農齊力合作之下，終於有機會能夠在今年申請口蹄疫除名，希望大家能夠再努力加把勁，配合政府防疫政策，做好自家畜牧場的防疫消毒，將黑毛豬肉推向國際。

▲▼口蹄疫1年內0疫情！動保處加強採血監測　豬肉有望外銷。（圖／新北市動保處提供）

農業局長李玟表示，現在是台灣地區申請口蹄疫非疫區的關鍵時期，但在中國大陸、越南、蒙古及柬埔寨等亞洲國家爆發非洲豬瘟的衝擊之下，所有轄區畜牧場都必須要更提升場區的防疫量能，若場內動物出現健康異常狀況，要即時通報動保處；新北市政府積極輔導農戶作好生物安全防治措施，並巡迴採血監測力價，為新北市養豬產業嚴格把關，大家一起努力通過申請，讓養豬產業帶來新成長動力。

▲▼口蹄疫1年內0疫情！動保處加強採血監測　豬肉有望外銷。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處輔導農戶作好生物安全防治措施。

關鍵字： 口蹄疫拔針豬肉國外

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