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歐告正值青春期！被唸2句背對駕駛「女友嘔氣」　爸嘆：造反了

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▲▼歐告正在青春期！上車唸2句「面窗嘔氣」　爸嘆氣：造反了。（圖／有點毛毛的／網友張景淵提供）

▲罵丸被唸之後到下車都維持同樣的姿勢。（圖／有點毛毛的／網友張景淵提供）

寵物小組／綜合報導

青春期的孩子情緒最敏感，日前一名飼主張景淵載著5個多月的黑狗「罵丸」出門，途中牠在副駕駛座激動亂跳，爸拔隨口就唸了2句，沒想到這孩子突然玻璃心碎，轉頭面窗嘔氣，超可愛的背影讓他好笑又好氣，直呼「現在是造反了？」

▲▼歐告正在青春期！上車唸2句「面窗嘔氣」　爸嘆氣：造反了。（圖／有點毛毛的／網友張景淵提供）

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▲▼罵丸平常是修車廠的小小見習生。

▲▼歐告正在青春期！上車唸2句「面窗嘔氣」　爸嘆氣：造反了。（圖／有點毛毛的／網友張景淵提供）

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活潑的罵丸平常在修車廠當見習生，跟爸拔上班玩耍，雖然親人但非常有個性，從小開始被罵就會背對爸拔，加上進入青春期，內心更加脆弱。這天爸拔開車帶牠出門，還沒到目的地牠就急著想下車，因此被訓話，氣噗噗開飛機耳，看著窗外的風景，像是小女朋友般嘔氣，畫面有夠可愛。

▲▼歐告正在青春期！上車唸2句「面窗嘔氣」　爸嘆氣：造反了。（圖／有點毛毛的／網友張景淵提供）

▲▼從小時候生氣就會背對爸拔。

▲小歐告修車廠觀摩背影超認真　爸曝「偷懶照」笑：才上班多久！。（圖／飼主張景淵提供，下同）

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許多網友看完紛紛被罵丸逗趣的反應給融化，留言笑說，「少年人在叛逆期啦」、「甩態甩起來！」、「有個性，不愧是歐告」、「翅膀硬了」、「汪：哼，看風景可以了吧！」、「是爸爸不好啦！開太慢了，我們罵丸想下車玩耍的說」、「還好牠不會跟小孩一樣應嘴應舌（台語：頂嘴）」。

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關鍵字： 歐告造反嘔氣望窗青春期叛逆期

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