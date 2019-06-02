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月底少給雞腿！「大哥汪」臭臉追討到廁所　媽傻眼：有必要嗎？

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▲月底少給雞腿！「大哥汪」臭臉追討到廁所　媽傻眼：有必要嗎？。（圖／有點毛毛的／飼主張瑞家）

▲歐巴臭臉堵在廁所門口。（圖／有點毛毛的／飼主張瑞家）

寵物小組／綜合報導

「欸～大哥你真的不用這樣的喔！」家住台中的汪星人「歐巴」這天頂著招牌臭臉來到廁所門口，囂張模樣彷彿是黑道大哥來追討欠款，也讓媽媽開玩笑說，「只是月底少給一些雞腿而已，有必要臭臉追討到廁所來嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

歐巴媽媽用臉書帳號「張瑞家」在社團「有點毛毛的」貼出畫面，只見歐巴堵在廁所門口，皺眉小眼加上微微上揚的下八，看起來氣焰不小；雙方互看一會兒後，媽媽終於忍不住說，「我要把門關起來」，一邊把門給拉上。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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網友們看了紛紛留言，「愛臭臉的牠最可愛了」、「感覺真的很氣耶」、「歐巴的法令紋太搶戲了」、「別讓大哥不開心」、「該給的先給一給，才讓妳上廁所喔」、「保護費哪能少給的」、「本柴的雞腿可以多不能少」、「汪：沒事，我只是看看你有沒有躲在廁所偷吃東西。」

 

事實上，歐巴很會用斜眼看人，日前媽媽太晚回家，牠就氣到撇頭斜眼，一邊坐在沙發上「嗷嗚嗷嗚」地碎碎唸，讓媽媽哭笑不得問牠「你幹嘛？生氣什麼？」沒想到傲嬌的歐巴不理人，繼續對著空中抱怨，最後媽媽請牠小聲一點，牠才漸漸降低音量。

▲月底少給雞腿！「大哥汪」臭臉追討到廁所　媽傻眼：有必要嗎？。（圖／有點毛毛的／飼主張瑞家）

▲其實歐巴會笑喔！（圖／有點毛毛的／飼主張瑞家）

許多狗狗喜歡盯著正在如廁的主人，因為牠們上廁所時比較脆弱，會特別警覺提防外來威脅，因此牠們看著主人上廁所時，其實是想要保護主人，是信任的表現喔！

▼更多精彩影音。

關鍵字： 有點毛毛的雞腿臭臉歐巴討債

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