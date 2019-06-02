自動加菜！歐告把碗吃了睡醒「問號臉」看爸　網笑：養到鋼牙汪

▲歐告直接把碗給吃了。（圖／有點毛毛的／網友‎張景淵提供，下同）

寵物小組／綜合報導

米克斯的咬合力不容小覷啊！平常生活在修車廠的黑狗「罵丸」正值青春期，情緒比較敏感，被罵就會氣撲撲背對賭氣，最近還啟發「自動加菜」的新技能，趁著家人不注意直接把碗給吃了，睡醒還露出無辜的表情滿臉問號，讓爸拔當場無言，想罵又罵不下去。

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▲超會撒嬌的罵丸。

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5個多月的罵丸個性調皮又活潑，飼主經常會將牠的生活點滴分享到臉書公開社團「有點毛毛的」，這天牠又開發新技能，把造型狗碗給咬破，殘骸四散的狗窩，而兇手早就跑進籠子呼呼大睡。面對這麼尷尬的狀況，爸拔又生氣又好笑，看到罵丸無辜的臉蛋根無法本責罰，只好摸摸鼻子，認命的把殘局收拾好。

▲罵丸在車上被爸拔唸幾句就背對嘔氣。

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許多網友看完罵丸超強的咬合力，紛紛留言笑說，「養到鋼牙汪啦！」、「這是無法碗留的愛」、「碎碎平安～碎碎平安」、「吃緊弄破碗（台語：吃快弄破碗）」、「牙齒是鋼牙嗎？」、「沒通過測試，退貨」，也有網友笑說，「紅燒不錯」、「準備清蒸罵丸！」、「罵完：是它先動手的！」、「這材質不好下次換鐵的」、「 無敵破壞王兼拆家大隊隊長」。