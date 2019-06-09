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加拿大全球第二愛吃魚翅！　政府覺醒：要保護鯊魚「不准再進口」

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▲▼鯊魚,魚翅。（圖／路透）

▲過去魚翅被視為養生食補，隨著保育意識抬頭，已經越來越少人吃。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

加拿大是全世界第2愛吃魚翅的國家，僅次於中國，一年的魚翅進口量超過14萬8000公斤，價值多達320萬加元（約台幣7500萬元），不過政府近期宣布，為了取得魚翅害太多鯊魚遭到捕殺，因此，加拿大預估今年夏天就會立法「禁止進口魚翅」，希望為海洋生物的保育盡一份心力。

▲▼鯊魚,魚翅。（圖／路透）

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▲失去背鰭的鯊魚沒郭久就會死亡。（圖／路透社）

據CBC報導，在經過人類數十年的過度捕撈後，全球鯊魚數量僅剩下原本的10%，聯邦新民主黨（NDP）國會議員唐耐勵（Fin Donnelly）指出，「吃魚翅根本是在虐待動物」，政府應該要正視這項議題。於是加拿大漁業法案C-68經修訂後，將於近日送往參議院、國會批准，有望在不久後正式禁止魚翅進口。

此外，英國上個月也傳出一名女子在威爾斯巴里港（Burry Port）見到心碎一幕，上百隻鯊魚橫躺在沙灘，而且全部都沒有了「背鰭」，很明顯是被漁民割掉拿去販賣。基本上，這些被割掉魚翅的鯊魚已經失去游泳能力，無法繼續生存，等於是被判了死刑，只能絕望的在海中等死，估計每年都有高達1億隻鯊魚受害。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 鯊魚魚翅保育加拿大

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