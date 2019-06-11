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哥哥睡地板踢被！　暖男柴3次幫蓋「口水枕」：肚子會著涼吶

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▲▼哥哥睡地板踢被！　暖男柴3次幫蓋「口水枕」：肚子會著涼吶。（圖／網友Roxanne Vincent Kang授權提供）

▲柴柴怕哥哥著涼，把口水枕咬來幫他保暖。（圖／網友Roxanne Vincent Kang授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

從小一起長大會互相照顧！桃園八德一隻柴犬Jiro看到哥哥睡在地板，踢被呈現大字躺，貼心地將自己心愛的口水枕咬來，連續3次放在他的肚子上保暖，暖暖的舉動讓馬麻看了忍不住直呼「這孩子真的很愛哥哥！」

飼主Roxanne Vincent Kang表示，3歲的Jiro（日文次郎的發音）即將滿3歲，當初是想替兒子勳勳找個伴，1人1狗感情非常好，每天都玩在一起。「最近天氣熱了，需要開冷氣，哥哥覺得開一台就好，所以就過來睡床旁的地板，Jiro就在旁邊看著哥哥入睡，突然起身把枕頭咬過來，放在他的肚子，我拿下來3次，這孩子都堅持要放上去，很怕哥哥冷到的樣子。」

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▲▼哥哥睡地板踢被！　暖男柴3次幫蓋「口水枕」：肚子會著涼吶。（圖／網友Roxanne Vincent Kang授權提供）

▲柴柴3次幫哥哥蓋枕頭。

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Roxanne Vincent Kang笑說，平常哥哥有自己的房間，而Jiro則是睡在爸媽房間的地板，「其實那枕頭是Jiro的寶貝，我們也很驚訝牠會把枕頭放哥哥身上，而且是看著哥哥睡著了，牠才去旁邊找個空地睡。柴柴是階級意識很重的狗狗，我倒覺得牠是把我兒子當弟弟了XD。」

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照片分享到「柴犬司令部」之後，許多網友紛紛被柴犬的反應給感動，「善良、貼心的狗狗」、「柴：露肚臍會感冒吶！」、「有這種弟弟真好」、「也有可能是單純覺得枕頭占空間（被打」、「柴柴是想關心哥哥」、「這枕頭的痕跡...一看就知道有年份XD」、「踢被真的很容易感冒啦」。

關鍵字： 柴犬踢被地板枕頭口水枕

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

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