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養到驚喜包！小橘貓長成「溫柔巨人」　坐著比牧羊犬高一個頭

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▲▼養到驚喜包！小橘貓長成「溫柔巨人」　坐著比牧羊犬高一個頭。（圖／翻攝自Istagram:omar_mainecoon）

▲緬因貓奧瑪坐著比牧羊犬高上半顆頭。（圖／翻攝自Istagram:omar_mainecoon，下同）

寵物小組／綜合報導

養到驚喜包的概念！澳洲墨爾本一名飼主6年前帶回一隻橘色的緬因貓奧瑪(Omar)，小時候的牠跟普通貓咪差不多，沒想到1歲開始，體型就像吹氣球一樣無限成長，連坐著的時候都比牧羊犬高出一顆頭，甚至還打破「世界最長家貓」紀錄！

▲▼養到驚喜包！小橘貓長成「溫柔巨人」　坐著比牧羊犬高一個頭。（圖／翻攝自Istagram:omar_mainecoon）

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▲小時候的奧瑪和普通貓咪一樣，直到1歲開始才越長越大隻。

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飼主史黛妃Stephy表示，奧瑪小得時候就是一隻普通的貓咪，個性貪吃愛玩，同時也愛撒嬌，直到牠滿1歲，同年齡的貓咪都停止生長，只有牠的仍然不斷長高，抱起來的身長已經高達120公分，體重18公斤。雖然緬因貓一直是貓界中，體型最大的品種之一，但奧瑪的身材可以冠絕緬因貓界，在2017年打破金氏世界紀錄，成為「身長最長的家貓」。

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▲▼養到驚喜包！小橘貓長成「溫柔巨人」　坐著比牧羊犬高一個頭。（圖／翻攝自Istagram:omar_mainecoon）

▲奧瑪是金氏世界紀錄裡身體最長的家貓。

仙氣滿點的奧瑪擁有龐大身材，柔順的毛髮和乖巧愛討吃的個性，就像是個溫柔巨人，深受大家喜愛。另外，當牠和家裡還飼養2隻牧羊犬坐在一起，奧瑪總是高過一顆頭，格格不入的畫面相當逗趣。

▲▼養到驚喜包！小橘貓長成「溫柔巨人」　坐著比牧羊犬高一個頭。（圖／翻攝自Istagram:omar_mainecoon）

▲奧瑪最喜歡黏在家人身邊撒嬌討食。

史黛妃也笑說，奧瑪體型雖然大，卻有顆溫柔的心，喜歡與小朋友互動，很非常黏人，總是要到主臥房一起睡，「可是牠實在太大隻了，不是在床上走來走去，就是在喵叫討吃，吵著我們都睡不著！牠只有看起來很威嚴巨大，實際上還是個小屁孩。」

關鍵字： 橘貓緬因貓牧羊犬溫柔巨人驚喜包

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