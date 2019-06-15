閃耀寶藍色神仙光澤！　老闆慷慨捐出「200萬分之1」稀有藍龍蝦

▲龍蝦會呈現藍色外殼是因為突變。（圖／翻攝自Facebook／Arnold's Lobster & Clam Bar，下同）



寵物小組／綜合報導

美國馬薩諸塞州有間海鮮餐廳專賣龍蝦、蛤蜊，日前老闆尼克森（Nathan Nickerson）在進貨時，發現有一隻特別突兀的龍蝦，竟然整隻呈現透亮的寶藍色，而且顏色相當均勻鮮豔。他表示，「我無法相信我的眼睛，所有人都圍繞著牠想知道這是怎麼回事！」

據CNN報導，尼克森開店至今每天接觸到無數隻龍蝦，但從來沒見過還有藍色的，「我希望其他孩子們也能看到，激發他們對海洋生物的興趣」，因此他決定要將這隻稀有的藍龍蝦捐給水族館，「也許牠能促使某個海洋生物學家的誕生」。

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▲老闆開餐廳這麼久第一次見到藍龍蝦。



不少網友都讚賞他把龍蝦慷慨捐出，但也有不少人納悶「為什麼不放生？」尼克森解釋，他擔心藍龍蝦被放生後，會再度遭其他漁夫捕撈，「龍蝦喜歡躲在岩石底部，但現在這附近的海域有太多龍蝦陷阱」，萬一又被抓到可能連命都不保。

緬因州大學研究所指出，藍龍蝦十分稀有珍貴，每200萬隻才有可能出現1隻，之所以會呈現藍色是因為「基因缺陷」，會產生出異常大量的某種蛋白質，這種突變使牠們綻放出美麗色彩，不然一般龍蝦都是紅褐色或綠褐色。