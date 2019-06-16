無尾熊忘情「仰天求偶叫」...下秒被口水嗆到！腦羞轉頭：你笑啥？

記者王麗琴／綜合報導

萌萌的無尾熊長相討喜，是人見人愛的可愛動物，不過再可愛也會有崩壞的瞬間。國外一名網友在動物園拍到一隻無尾熊「嗥叫」求偶的樣子，只見牠仰頭70度長嘯，氣勢非常嚇人，但可能是叫得太起勁被口水嗆到，這隻蠢蠢的無尾熊竟然開始咳嗽了起來，一時之間威武全無。

無尾熊繁殖期是在每年的10月至隔年4月，網友即在動物園拍到一隻無尾熊的求偶叫聲，聲音不但很吵且與牠們的外表十分不搭。從影片中可見這隻無尾熊坐在樹上，頭呈70度的完美角度，仰天長嘯的氣勢十分逼人，叫聲卻跟打鼾聲很像，甚至有點像驢子的叫聲，牠先是「嗝嗝嗝嗝嗝嗝....」發出低沈聲音，接著是大聲的「喝」一聲換氣。

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▲無尾熊仰頭70度長嘯，叫聲跟鼾聲很像，甚至有點像驢叫。（圖／翻攝自YouTube）

▲嗥叫到一半竟然開始咳嗽，瞬間威武模樣全消失。（圖／翻攝自YouTube）

結果不知是不是因為叫得太起勁被口水嗆到，還是換氣不及，這隻無尾熊叫到一半時竟然咳嗽了起來，可愛的小手在空中揮舞著同時還瞇起了眼睛。因為無預警無尾熊會咳嗽，​拍攝的網友忍不住笑了起來，這時蠢蠢的無尾熊像大夢初醒般轉頭看向他，好像在譴責拍攝者「笑什麼笑？」

▲無尾熊像大夢初醒般轉頭看向拍攝者。（圖／翻攝自YouTube）

許多第一次聽到無尾熊叫聲的人都會覺得很幻滅，沒想到竟然這麼難聲，和印象中「只會吃跟睡」的呆萌形象，實在無法聯想在一起，這是因為無尾熊的喉頭外側有一對額外聲帶，所以叫起來格外低沈，聲音也很大。而其實這像打呼或打嗝的奇妙叫聲，是無尾熊在求偶或在警告其他無尾熊「這裡是我的地盤」時，都會發出這樣的聲音。