照片裡有幾隻斑馬？　密密麻麻花紋...4300網友瞪大眼：看完眼睛超痛啊

▲照片中一共有幾隻斑馬呢？（圖／翻攝自「富士野生動物園」官方推特）

國際中心／綜合報導

我們的眼睛容易受到線條的疏密、圖形的堆疊、顏色的複雜，以及光影的投射程度，而產生視覺上的誤差。日本「富士野生動物園」近日在官方推特上給網友們下了一個挑戰，「你能看出在這張圖中，到底有幾隻斑馬嗎？」

日本「富士野生動物園」14日發布一張照片，照片中可以看到好幾隻斑馬聚在一起，有的站著，有的趴著，不過因為牠們實在是靠得太近，密密麻麻的黑白斑紋讓人看得眼花撩亂，這裡是誰的頭？這裡又是誰的腿？看著看著根本分不清畫面裡到底有幾隻斑馬。

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這張斑馬吸引了超過4300人按讚、近3000人轉發，並紛紛踴躍的在底下發表自己的答案。不少人表示，「自己瞪大雙眼、聚精會神想算清楚到底有幾隻斑馬」，也有人看得眼睛痛，馬上留言宣布投降等答案，還有人調皮的在下方亂回答「我看總共有80隻吧！」「檢查了幾遍，好像是130隻哦！」「其實答案是0隻對吧！因為這只是一張很逼真的畫而已，不是照片，沒有真正的斑馬。」

▲ 正確答案是...7隻！（圖／翻攝自「富士野生動物園」官方推特）

在這些留言中，最多人回答的兩個答案就是「6隻」跟「7隻」，差別主要就在於右上這塊到底是2隻還是3隻？動物園隨後也在推文下方公布正確解答，「答案是…7隻斑馬！」並畫出每一隻斑馬的明確位置，讓有些網友大吃一驚「原來編號5跟編號7不是同一隻斑馬嗎？」

此外，動物園也在留言告訴網友一些小知識，「許多人都說斑馬的花紋具有「偽裝」的效果，可以讓掠食者混亂，不過之前有研究證實，這些花紋其實能夠防止具有吸血性的蟲子在牠們身上寄生喲！」