鄰居都看過！阿金趴洞探頭迎接　媽笑：哪天變觀光景點

▲美美：我正在看著你～。（圖／網友Lai Momo授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

黃金獵犬「賴美美」聽到熟悉的車聲，就從陽台的洞裡探頭迎接，不僅如此，每天送媽媽出門上班說完再見，還會立刻跑到陽台目送，眼神流露出滿滿不捨，讓馬麻Lai Momo忍不住說，「你這樣要我怎麼捨得出門！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲美美：馬麻怎麼還沒回家！

Lai Momo接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「美美某天把頭卡在欄杆中間的洞口，加上阻止無效，就乾脆把陽台大門保持開放，牠也可以隨時看到外面的情況。」有趣的是，時間一久街訪鄰居都知道阿金的特殊習慣，時不時會喊「美美」，要狗狗探頭打招呼，有時鄰居沒看到美美的蹤影，隔天還會失望向馬麻訴苦，Lai Momo無奈又好笑地說，「這樣下去我們家會不會變成觀光景點。」

▲馬麻表示，阿嬤為了安全衛生起見，每天都會刷洗陽台，和注意美美的行動。

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」，網友們看了紛紛笑說，「你陽台的那條縫就是為狗而開啊！」、「我也想去朝聖」、「好可愛的眼神，換做我也捨不得出門」、「 超窩心」、「哈哈！我以為這麼美麗的風景只有日本有」、「這樣吸引人哈哈」、「眼神愛心」、「麻麻多賺點肉肉啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲阿金：嘿嘿～鄰居都知道我喜歡探頭窺伺風景。

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