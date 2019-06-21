送走最後一個孩子…狗媽媽邊吠邊追著車跑：到新家要乖乖聽話

▲狗媽媽一邊走一邊回頭目送孩子離開。（圖／網友Cat Chen授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友Cat Chen日前救援7隻母帶子浪浪，所幸最後都順利找到家，但當她要帶走最後一隻幼幼時，狗媽媽突然大吠並追著車跑，Cat Chen見狀只好加速離開，最後狗媽媽知道自己追不上，只能停在原地，目送著孩子離開，讓Cat Chen不捨地說，「母愛真的很偉大！」

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▲Cat Chen第一次發現牠們，狗媽媽主動靠近向她求助。

Cat Chen表示，「每次要帶走一個寶寶，都感到相當心酸，也想過即便只能留下一隻跟狗媽媽在一起也好，可惜到最後都沒有適合的人出現，所以為了牠們好，只能做出這決定。」每當幼犬要離開狗媽媽身邊時，她都盡可能讓牠們多相處，記住彼此身上的氣味，因為這一別可能這輩子就見不到了。

▲狗媽媽細心照顧寶寶。

Cat Chen送幼幼到新家後，便回去跟狗媽媽說，「寶寶以後會很幸福，請放心」，牠聽完後就轉頭回去睡覺。隔天帶狗媽媽洗澡做體外除蚤，由於牠不會坐機車，只好半強迫的讓牠坐在車上，Cat Chen耐心地說，「妳乖乖，明天就可以去新家跟主人團聚，趕快完成這一切，就可以不用再流浪了！」沒想到狗狗還真的一路乖乖地坐到目的地。

▲狗媽媽聞著寶寶身上的氣味，想努力記住這味道。

Cat Chen最後提到，「感謝各位幫忙分享的大家，以及各地關心牠們的網友和暫時收容的鄰居，台灣最需要的是有良好觀念的領養人，希望大眾能更重視流浪動物的議題，創造人跟動物一起和平相處的美好未來。」

▲狗媽媽乖乖坐機車去洗澡和體外除蚤。

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