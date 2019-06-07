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主委指著狗說不行！媽氣炸以為被嫌棄　聽完下一句直接大笑

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▲米克斯胖胖。（圖／網友高惠娟授權提供）

原本以為有住戶抗議養狗，沒想到是詢問這麼好笑的問題！（圖／網友高惠娟授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這天馬麻搭電梯碰到社區主委，只見對方指著米克斯「胖胖」、「阿肥」、「大摳」說，「你的狗這樣不行啦！好多人在問。」馬麻聽到時有些不開心，以為愛犬被人嫌棄，豈料聽完接下來的話後卻大笑出來。原來，鄰居都在詢問她如何養狗，怎麼每隻都身強體壯，她笑說，「這開頭是想嚇死誰啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯胖胖。（圖／網友高惠娟授權提供）

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▲頭好壯壯的歐告，讓住戶都來討教飼養的小撇步！

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「因為住在大樓，以為有人抗議養狗，沒想到是問這麼好笑的問題。」畫面中，歐告個個頭好壯壯，讓住戶看到後都很羨慕，還請主委打聽「狗狗吃什麼」、「照顧上有什麼小撇步」才會出現讓人誤會的開場白，不過馬麻也笑說，「三寶吃飼料就胖這我也沒辦法！」

▲米克斯胖胖。（圖／網友高惠娟授權提供）

身材不是一天造成的XD。

這則貼文上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「吸空氣就會胖的沒辦法」、「你才胖，這叫標準身材」、「我遛狗如果聽到這開頭，一定先倒吸三口氣」、「大摳：你才胖，你們全家都胖胖」、「阿嬤養的XD」、「大家好，我們是腰不見了天團」、「不是胖是骨架大啦！」、「反向幽默有意思的主委。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯胖胖。（圖／網友高惠娟授權提供）

▲米克斯「胖胖」、「阿肥」、「大摳」。

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關鍵字： 米克斯歐告

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