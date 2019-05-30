汪陶醉坐搖搖車…一旁弟弟笑容逐漸母湯　網笑：全場牠最High

▲壯壯：全場我最High！（影／網友Shiu Jung Chien授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

5歲的米克斯「壯壯」和小主人一起坐搖搖車，由於空間不大，加上乘坐人數有3位，讓弟弟不禁抱怨，「太擠了太擠了！」不過坐到忘我的壯壯，根本沒聽到到弟弟的心聲，依然開心享受搖搖車的樂趣，形成眾樂樂不如獨樂樂的可愛反差。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲弟弟表情逐漸母湯！

馬麻表示，「那天是壯壯第一次乘坐，沒想到牠會那麼喜歡，明明五歲了內心卻還像個幼犬。」從影片中可見，壯壯相當滿意初次搭乘的體驗，完全沉浸在新玩具的世界，連弟弟發牢騷的聲音都忽略聽不見，有趣的是，弟弟的苦瓜臉和壯壯笑開懷的表情形成強烈的對比。

▲愛上搖搖車的壯壯。

這段影片上傳到臉書粉絲團「米克斯傳奇」引來許多網友熱議，「超重了哈哈！」、「 牠最樂在其中」、「 牠看起來比妹妹底迪還開心」、「實在太逗趣了」、「全場他最high」、「 好拉風」、「牠坐的好開心」、「 好可愛唷！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲姐姐：乖乖坐著才有東西吃。

▲弟弟跟壯壯感情很好，時常玩在一起。

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