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鋪地墊降低爪子聲　汪雙腳一「蹬」飛越　媽：差點笑到斷氣

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 道高一尺狗高一丈！（影／網友劉婷婷授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

道高一尺狗高一丈！阿公為了降低狗狗走路時發出的爪子聲，特地在家鋪張紅地毯，沒想到米克斯kuro不賞臉，雙腳一瞪地飛過去，導致聲音比用走時還要激烈大聲，馬麻劉婷婷笑說，「完全搞錯使用方法啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯Kuro。（圖／網友劉婷婷授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲kuro：哼！這是什麼東西啊！

劉婷婷表示，「樓下住戶反映，狗狗走路有爪子聲，於是我爸在牠們常走的地方鋪地墊，豈料kuro直接跳過去，害我笑到差點斷氣。」影片中可見，阿公花心思幫汪孫鋪地墊，結果kuro不但不捧場，還把它當成障礙物，直接神跳躍過去。馬麻最後抓著kuro的前腳碰了幾下，才讓牠克服害怕，安心地踩在上面。

▲米克斯Kuro。（圖／網友劉婷婷授權提供）

kuro克服對紅地毯的恐懼後，已經可以安心地躺在上面。

這段影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友們看了紛紛笑說，「汪：前面有紅色障礙物，飛過去就沒事啦！」、「可能要整間鋪巧拼了哈哈」、「我不爭氣的笑了」、「只好留給馬麻走秀了」、「根本是跳躍障礙」、「爪子聲更大XD」、「發明的人情何以堪。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯Kuro。（圖／網友劉婷婷授權提供）

▲汪：嘿嘿～我們很會游泳吧！

▲米克斯Kuro。（圖／網友劉婷婷授權提供）

▲kuro葛格和土豆弟弟。

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關鍵字： 米克斯阿公紅地毯地墊

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