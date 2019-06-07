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見爸媽親熱！單身柴「肉身卡位」在中間：誰允許你們放閃？

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 柴：人家也想要親親拉～（影／Instagram＠jiang_jiang_hsu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

柴犬「將將」這天撞見爸媽曬恩愛，完全不理會自己，讓牠醋勁大發，只好使出絕招來博得關注。只見牠抓準時機卡位在2人中間，還來回舔對方的臉頰，想藉此干擾放閃，馬麻蔡宙蓉笑說，「多怕自己失寵啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲見爸媽親熱！單身柴肉身卡位在中間：人家也要拉～。（圖／網友蔡宙蓉授權提供）

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▲將將：誰允許你們自己放閃的！

蔡宙蓉接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「當時在測試將將看到我們曬恩愛，會不會想要湊一腳，沒想到牠反應這麼大。」這天爸拔和馬麻在客廳親熱，獨留將將單身狗一隻，淒涼地坐在一旁，牠不甘心自己被冷落，開始出招反擊。只見將將肉身阻擋把彼此分開，硬擠在中間當電燈泡，馬麻不敵愛犬的連環攻勢，忍不住笑場離開，才結束這場「爭寵」之戰。

▲見爸媽親熱！單身柴肉身卡位在中間：人家也要拉～。（圖／網友蔡宙蓉授權提供）

柴：我是愛神丘比特啦！

▲見爸媽親熱！單身柴肉身卡位在中間：人家也要拉～。（圖／網友蔡宙蓉授權提供）

將將跟爸拔馬麻出去玩。

這段影片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」網友們看了紛紛笑說，「標準小三」、「 牠以為你們背著牠偷吃什麼好吃的」、「好甜蜜哦！」、「柴：我來，這我最會了！」、「我幫你們帶走電燈泡」、「 柴：我也要」、「幸福指數破表」、「家有愛柴啊 ！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲見爸媽親熱！單身柴肉身卡位在中間：人家也要拉～。（圖／網友蔡宙蓉授權提供）

▲柴：嘿嘿～我被大家圍繞在中間。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 柴犬赤柴放閃恩愛親熱

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