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汪合力改造鐵門「自由進出」…燦笑探頭迎接　媽哭：這要四五千塊

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▲汪嫌礙眼合力改造鐵門「自由進出」　媽哭：要四五塊！。（圖／網友李孟寶授權提供）

狗狗嫌鐵門礙眼，合力加工改造。（圖／臉書社團「寶媽米克斯領養庇護所」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

汪版的全能住宅改造王！台北飼主「李孟寶」這天回家後差點嚇到暈倒。原來是家中狗狗嫌棄大門礙眼，合力將門「打掉重練」，只見不鏽鋼鐵門被抓到破個大洞，馬麻無奈淚訴，「這門要4、5千塊欸！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲汪嫌礙眼合力改造鐵門「自由進出」　媽哭：要四五塊！。（圖／網友李孟寶授權提供）

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▲汪：終於重獲自由啦！

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，「牠們聽到汽車聲靠近，就會開始興奮地抓門，才會半年不到就把門變成這模樣。」只見牠們團結力量大，一起加工改造鐵門，不僅能夠自由進出，還增加探頭迎接馬麻的功能。照片中狗狗得意的向主人展示傑作，像是說，「不錯吧！不用稱讚我們。」完全不知道馬麻心在淌血，因為荷包準備空盪盪了。

▲汪嫌礙眼合力改造鐵門「自由進出」　媽哭：要四五塊！。（圖／網友李孟寶授權提供）

兇手不知闖下大禍，還對著鏡頭露齒燦笑。

李孟寶表示，「我在經營流浪動物中途餐廳，店休時會帶狗狗到戶外運動訓練，釋放牠們體力和壓力，不僅可以提高在外散步的穩定性，也幫助毛孩降低對陌生人的警戒，有助於牠們社會化，也讓狗狗早日有緣人領養回家。」

▲汪嫌礙眼合力改造鐵門「自由進出」　媽哭：要四五塊！。（圖／網友李孟寶授權提供）

汪：最喜歡跑跑。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「這組工人能力不得了」、「喪屍出籠的概念」、「汪：下次表演穿牆給馬麻看」、「可愛到罵不下去」、「越獄成功」、「牠們是大鋼牙」、「讓我懷疑這鐵門根本是鋁箔紙偽裝的」、「終於可以重獲自由！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲汪嫌礙眼合力改造鐵門「自由進出」　媽哭：要四五塊！。（圖／網友李孟寶授權提供）

▲汪：老闆馬麻快點放飯啦！

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關鍵字： 米克斯改造浪浪

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