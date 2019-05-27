曾反對養貓！嬤「雙掌齊下」花2小時幫金孫拍屁屁：舒服嗎？

▲阿嬤花兩小時幫喵孫拍屁屁。（影／網友楊曉雯授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

有一種愛叫阿嬤的愛！虎斑喵「啾咪」和橘貓「椪柑」曾被阿嬤大力反對，怎料幾年過去，老人家不但成了貓奴，還會花2小時的時間幫喵孫「拍屁屁」，無聊時就跑去找牠們說話聊天，看到阿嬤從討厭到「寵孫」的可愛反差，孫女楊曉雯直呼，「阿嬤你都偏心啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲喵孫：阿嬤的手手真好坐XD。

楊曉雯表示，阿嬤以前很討厭貓咪，但領養這2貓回家後，她第一反應卻是，「這貓有我的緣分」， 從此開啟嚴重的「貓奴」生活，連牠們跑上神明桌喝水，都還笑著說，「沒關係，是祖先神明叫牠們去喝的。」影片中，老人家「雙掌齊下」幫寶貝喵孫拍屁屁，嘴上雖唸說，「不拍了不拍了！」身體卻誠實的繼續動作，啾咪和椪柑則坐在一旁搖尾享受。楊曉雯笑說，「阿嬤可能有拍屁屁成癮症，常常一拍就是2個小時！」

▲口是心非代表又多一名！



▲啾咪：阿嬤說是神明祖先叫我去喝的XD。

阿嬤寵孫的影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」引來許多網友熱議，「阿嬤的手臂都鍛鍊出肌肉了」、「名副其實阿嬤養的，所以幸福肥」、「阿嬤養的貓」、「有一種愛叫阿嬤的愛」、「沒你的位置耶哈哈！」、「有阿嬤疼，真幸福」、「阿嬤的金孫無誤」、「阿嬤好忙哈哈。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲椪柑：哥哥～借我伸懶腰，活動筋骨一下！

▲喵哥哥「啾咪」和妹妹「椪柑」。

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